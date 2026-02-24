İşçisini çıkarmayana her ay 3.500 TL karşılıksız ödeme! 151 milyarlık tarihi paket devrede

İŞÇİ ÇIKARTMAYANA DESTEK





Programın en dikkat çeken ayaklarından birini, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan imalat sektörüne aktarılacak olan 51 milyar liralık kaynak oluşturuyor. Bu devasa fon sayesinde, tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren ve mevcut istihdamını koruyan işverenlere çalışan başına aylık 3 bin 500 lira nakdi destek verilecek.





İşverenlerin kamu borçlarından doğrudan mahsup edilecek olan bu destekle birlikte, işletmelerin üzerindeki yük hafifletilirken 221 binden fazla iş yerinin korunması ve yaklaşık 1 milyon 100 bin istihdamın güvence altına alınması hedefleniyor.