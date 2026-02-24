İşçisini çıkarmayana her ay 3.500 TL karşılıksız ödeme! 151 milyarlık tarihi paket devrede

Milyonlarca çalışanı ve yüz binlerce işletmeyi yakından ilgilendiren tarihi istihdam paketinin en can alıcı detayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu devasa finansman kalkanında; üretimi kesintiye uğratmayan ve mevcut istihdamını koruyan işverenlere, çalışan başına her ay tam 3 bin 500 lira doğrudan nakit destek sağlanacak. Gözler paketin kritik şartlarına ve yararlanma koşullarına çevrildi. Peki, kimler bu destek paketinden faydalanabilecek? İşte detaylar.
Enflasyonla mücadele programını kararlılıkla sürdürürken büyüme, yatırım, ihracat ve istihdamdan taviz vermemek adına tarihi bir destek paketini hayata geçirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ortaklaşa geliştirdiği "İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı", reel sektöre adeta can suyu olacak. Yeni düzenlemeyle birlikte imalat sektörüne toplamda 151 milyar liralık bir finansman alanı açılırken, işçisini çıkarmayan işverenlere doğrudan nakit desteği sağlanacak.
İŞÇİ ÇIKARTMAYANA DESTEK
Programın en dikkat çeken ayaklarından birini, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan imalat sektörüne aktarılacak olan 51 milyar liralık kaynak oluşturuyor. Bu devasa fon sayesinde, tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren ve mevcut istihdamını koruyan işverenlere çalışan başına aylık 3 bin 500 lira nakdi destek verilecek.
İşverenlerin kamu borçlarından doğrudan mahsup edilecek olan bu destekle birlikte, işletmelerin üzerindeki yük hafifletilirken 221 binden fazla iş yerinin korunması ve yaklaşık 1 milyon 100 bin istihdamın güvence altına alınması hedefleniyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDELEMİŞTİ: DEV FİNANNSMAN PAKETİ DEVREDE
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın KOSGEB'de düzenlenen imza töreninde detaylarını paylaştığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından müjdelenen 100 milyar liralık imalat sanayisi finansman programı da reel sektörün hizmetine sunuluyor. Mart ayı başından itibaren başvurulabilecek bu program kapsamında, KOBİ'ler ve büyük ölçekli firmalar bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı olarak 50 milyon liraya kadar krediye erişebilecek. Üreticinin elini rahatlatacak bu krediler, 6 ayı anapara ödemesiz olmak üzere toplam 36 aya kadar vadeli olarak kullandırılacak.
FİNANSMAN MALİYETİ YÜZDE 23'E KADAR İNİYOR
İstihdamı koruma şartı, finansman maliyetlerinde de kendini gösteriyor. Emek yoğun dört sektör dışında kalan imalat sanayi KOBİ'leri, 2025 yılı Kasım-Aralık dönemindeki ortalama istihdam düzeylerini korumayı taahhüt ettikleri takdirde büyük bir maliyet avantajı yakalayacak. Normal şartlarda yüzde 33'e kadar düşen finansman maliyetinin 10 puanlık kısmı KOSGEB tarafından karşılanacak ve böylelikle işletmelerin yıllık finansman maliyeti yüzde 23'e kadar inmiş olacak.
"BUGÜNE KADAR 1.3 TRİLYON LİRALIK TEŞVİK VERDİK"
Düzenlenen törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, devletin üretimi ve istihdamı destekleyen güçlü teşvik altyapısına dikkat çekti. Bakan Işıkhan, halihazırda 15 kalemde teşvik uygulamasına devam ettiklerini belirterek, 2004 yılından bugüne kadar işverenlere toplam 1 trilyon 382 milyar lira teşvik ödemesi gerçekleştirdiklerini vurguladı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, imalat sanayisinin, ihracatın lokomotifi, teknolojik dönüşümün taşıyıcısı ve sürdürebilir kalkınmanın temeli olduğunu söyledi. Çakar, "Paketle, imalat sanayinde faaliyet gösteren firmalarımızın işletme sermayesi ihtiyacı karşılanarak, finansmana erişimi sağlanacak. KOBİ'lerin finansmana erişimi sağlanarak, nakit akışları rahatlatılacak, üzerlerindeki maliyet baskısı azaltılacak. Mevcut istihdamın korunmasına katkı verilmiş olacak, etkin kapasitesinin kaybı önlenmiş olacak" dedi.
Çakar, Kredi Garanti Fonu (KGF) teminat mekanizması sayesinde, krediye erişimde teminat sıkıntısı yaşayan firmalar için güçlü bir destek zinciri oluşturduklarını anlatt.ı Reel sektöre, güçlü bir finansman desteği sağlayacaklarını vurgulayan Çakar, "Bankacılık sektörü olarak ticari kredilerimizin bugün itibariyle yüzde 33'ünü imalat sanayine vermiş olacağız" diye konuştu. Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben de Katılım Bankaları sektörünün toplam aktif büyüklüğünün 2025 yılı sonunda 2 trilyon 222 milyar liraya ulaştığını bildirdi. Akben, "Katılım bankalarımız sadece finansman sağlayan kurumlar değil, aynı zamanda çözüm üreten birer iş ortağıdır" dedi.