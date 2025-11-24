Altın fiyatlarındaki sert hareketlilik yatırımcıyı diken üstünde tutarken, Piyasa Uzmanı İslam Memiş’ten 'soğuk duş' etkisi yaratan bir analiz geldi. Zirve fiyatlardan yatırım yapanları 'Zarar ettiler, daha da edecekler' diyerek net bir dille uyaran Memiş, 'Bu benim taktiğim' diyerek uzak durduğu o kritik rakamları tek tek açıkladı.
Altın piyasalarında yaşanan dalgalanma yatırımcıların kafasını karıştırmaya devam ediyor. Fiyatların yönünü yeniden aşağı çevirmesiyle birlikte gözler piyasa uzmanlarına çevrildi. Sosyal medyada takipçilerinden gelen yoğun sorular üzerine sessizliğini bozan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, zirve seviyelerden alım yapanlar için oldukça karamsar bir tablo çizdi.
Yatırım tavsiyesi vermediğinin altını çizen ancak kendi stratejisini ifade eden Memiş, özellikle 5.750 TL seviyesinin üzerinden gram altın maliyetlenenlere kötü haberi verdi.
"Sosyal medyadan gelen sorulara 'toplu' cevap"
Altın fiyatlarındaki dalgalı seyir sürerken, İslam Memiş sosyal medya hesapları üzerinden kendisine yöneltilen ısrarlı sorulara "toplu cevap" niteliğinde bir açıklama yayımladı. Memiş, piyasadaki yüksek seviyelerin kendi yatırım mantığına uymadığını belirtti.
İslam Memiş'in gündem ola o paylaşımı şöyle:
"Bu benim kararım, parası çok olan alsın"
Memiş, ons tarafındaki ve gümüşteki yüksek fiyatlamalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Toplu cevap olsun: Ben 4.000 dolar üzerinden altın, 50 dolar üzerinden gümüş almam, benim paramla pahalı. Bu benim kararım. Bu benim düşüncem. Bu benim taktiğim. Kendine güvenen varsa alsın. Parası çok olan alsın"
Kritik Uyarı: "Zarar ettiler, edecekler de!"
Analizinin devamında gram altın ve gümüş için spesifik rakamlar veren İslam Memiş, bu seviyelerin üzerinden alım yapanların zarar ettiğini ve bu zararın süreceğini iddia etti.
İslam Memiş açıklamalarına şu şekilde devam etti:
"5.750 liranın üzerinden gram altın, 70 liranın üzerinden gram gümüş alan zarar etti. Edecek de. O da onların kararı. Kimse kimsenin kârına ortak değil."