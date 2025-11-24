İslam Memiş'in gündem ola o paylaşımı şöyle:





"Bu benim kararım, parası çok olan alsın"





Memiş, ons tarafındaki ve gümüşteki yüksek fiyatlamalara dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Toplu cevap olsun: Ben 4.000 dolar üzerinden altın, 50 dolar üzerinden gümüş almam, benim paramla pahalı. Bu benim kararım. Bu benim düşüncem. Bu benim taktiğim. Kendine güvenen varsa alsın. Parası çok olan alsın"







