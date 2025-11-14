İslam Memiş 'Sakın almayın zarar edersiniz' diyerek o tarihi işaret etti: Gram altın ve gümüş için yıl sonu beklentisini açıkladı

Önümüzdeki haftayı bekleyin

Altın almak için uygun zamanı merak eden yatırımcılara cevap veren Memiş, "Bu seviyelerden gram altın almak uygun değil. Önümüzdeki haftayı beklerdim. Altın almak için bu hafta uygun değil. Bir hafta düşüş, bir hafta yükseliş göreceğiz. Yıl sonuna kadar bu manipülasyon fiyatlaması devam edecek. Önümüzdeki hafta alınabilir bir seviyede olacağını düşünüyorum ama bu hafta pas geçmek daha mantıklı" diyerek tüm yatırımcılar için kritik uyarıda bulundu.





Gümüş yatırımcısına mesaj

Gümüş ve altın arasındaki farkı da vurgulayan Memiş, "10.000 TL yatıran bir kişi gram altınla 19.349 TL kazanırken, gram gümüşle 22.372 TL kazanıyor. 2025 şampiyonu gümüş oldu ve 2026 yılında da şampiyon olmasını bekliyorum. Gümüş yatırımcıları düşüşleri ve kar satışlarını değerlendirebilir" dedi.