İslam Memiş'ten 2026'nın ilk bombası geldi: Gram altında 8 bin lira göründü ama 'sakın bel bağlamayın' uyarısı geldi!

2025 yılını rekorlarla kapatan altın ve gümüş piyasasında gözler 2026 hedeflerine çevrildi. Yatırımcılar "Yükseliş sürecek mi?" sorusuna yanıt ararken, Finans Analisti İslam Memiş'ten çarpıcı bir yol haritası geldi. Yeni yılın ilk yarısı için gram altında 8.000 TL, gram gümüşte ise 120 TL seviyelerini işaret eden Memiş, senaryonun ikinci yarıda değişebileceği konusunda uyardı. "2025'in zenginliği 2026'da yok" diyen Memiş, özellikle ev ve araba yatırımı planlayanlar için kritik takvimi açıklarken, ocak ayındaki düşüşlerin son bir alım fırsatı olacağını vurguladı. İşte İslam Memiş'in 2026 yılı altın ve gümüş öngörüleri...
2025 yılını zirvelerde tamamlayan altın ve gümüş piyasasında gözler yeni yıla çevrildi. Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılı için yol haritasını çizerken gram altında 8 bin lira hedefini açıkladı. Memiş, yatırımcıları yılın ikinci yarısı için ise "Rüzgar tersine dönebilir" diyerek uyardı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Memiş'in katıldığı canlı yayındaki 2026 öngörüleri şöyle:
GRAM ALTINDA HEDEF: 8.000 TL
Memiş, kısa vadede altın ve gümüş tarafında düşüş yönlü kâr satışlarının veya teknik düzeltmelerin devamını beklediklerini belirtti. Ancak orta ve uzun vadede yükseliş trendinin süreceğini vurgulayan Memiş, yaz ayları için şu hedefleri verdi:
"Yaz aylarında ons altın tarafında 4.800-4.880 dolar seviyelerini, gram altın tarafında ise ilk hedef olarak 8.000 lirayı bekliyoruz. Gram gümüş tarafında ise 120 lira hedef konumunda. Yılın ilk yarısında yükseliş yönlü beklentimiz devam etmekte."
ALIM İÇİN DOĞRU ZAMAN NE ZAMAN?
Piyasadaki teknik düzeltmelerin alım fırsatı yaratacağını belirten Memiş, gram altının Kapalıçarşı'da 6.190 lira seviyesinde olduğunu hatırlatarak alım stratejisini şöyle açıkladı:
"Gram altın 6.000 lira seviyesinin altına sarkınca almak lazım. Yüzde 50 bugünlerde alınabilir ama diğer yüzde 50'yi mutlaka 6.000 lira seviyesinin altına sarkınca almak gerekiyor. Ons tarafta da 4.300 dolar seviyesinin üzerindeyiz ama tekrar 4.300 doların altına sarkmalar bekliyoruz. Orada da kademeli alım yapmak şu anda mantıklı görünüyor. Ocak ayında tekrarlayan kâr satışları özellikle altın alacaklara bir fırsat verecek."
"2025’İN ZENGİNLİĞİ 2026’DA YOK"
Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi ve küresel belirsizlikler nedeniyle Haziran ayına kadar yükselişlerin süreceğini öngören Memiş, yılın ikinci yarısı için ise temkinli konuştu. 2026'da, 2025'teki gibi yüksek getiriler beklemediğini ifade eden Memiş, şu değerlendirmede bulundu:
"Yılın ikinci yarısında altın ve gümüş tarafında rüzgar tersine dönebilir. Biraz daha stabil, dinlenen, kâr satışlarının yoğun olduğu bir dönem bekliyorum. O yüzden bugüne kadar altın gümüş biriktirmiş olan, ev alacak, araba alacak, nakit ihtiyacı olan yatırımcıların bu yılın ilk yarısını değerlendirmesi gerekiyor. 2026 yılının ilk yarısı yükseliş, ikinci yarısı düşüş olarak bakmak lazım. 2026 yılında altın ve gümüş tarafına çok bel bağlamamak gerekiyor."