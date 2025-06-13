Kamuda 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği zam teklifi belli oldu. Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS'in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu.
Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bugün yeni bir aşamaya geçildi.
Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işveren tarafını temsil eden TÜHİS'in teklifi ilk 6 ay için yüzde 16, ikinci 6 ay için yüzde 8 oldu.
Karayolları, demiryolları, enerji santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastaneler gibi kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 600 bin işçiyi ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ediyor.
TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ortak zam taleplerini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmuştu. Görüşmeler kapsamında işçi ve işveren tarafı, daha önce 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs'ta bir araya gelmiş ancak bu toplantılarda TÜHİS tarafından herhangi bir teklif sunulmamıştı.
Teklif, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından değerlendirilecek.