TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, ortak zam taleplerini 27 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunmuştu. Görüşmeler kapsamında işçi ve işveren tarafı, daha önce 16 ve 24 Nisan ile 16 Mayıs'ta bir araya gelmiş ancak bu toplantılarda TÜHİS tarafından herhangi bir teklif sunulmamıştı.