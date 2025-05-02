Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Kokpiti uzay üssü gibi: Togg T10F’in içinden ilk kareler geldi

Kokpiti uzay üssü gibi: Togg T10F’in içinden ilk kareler geldi

15:242/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Diğer
Sonraki haber

Togg’un merakla beklenen yeni modeli T10F’in iç tasarımı gün yüzüne çıktı. Minimalist çizgiler, geniş dijital ekranlar ve yerli yazılım destekli akıllı sistemler dikkat çekiyor. T10F, yollara çıkmak için gün sayıyor.

Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci akıllı mobilite cihazı T10F'i TEKNOFEST'te ziyaretçilerin beğenisine sundu.

600 kilometre menzile sahip

Biraz daha spor ancak aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde dizayn edilen T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak.


Togg T10F’in içinden ilk kareler...

T10F'nin özellikleri

Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı.






T10F, RWD standart menzil (arkadan itiş), RWD uzun menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.

Cihazın 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor.

Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.

Özellikleri şu şekilde;

Masaj Özellikli Arka Koltuklar

Arka Koltuklara Özel Klima ve Ekran Kontrolleri

Isıtmalı Arka Koltuklar

Kişiye Özel Ses Deneyimi

Geniş Panoramik Cam Tavan + Ambiyans Işıklar

Gizlilik Perdesi ve Cam Karartma Sistemi

Kablosuz Şarj Alanı ve USB-C Girişleri (Çoklu)






#Togg
#TOGG T10F
#Togg Sedan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bu hafta sonu hangi sınavlar yapılacak? 3-4 Mayıs 2025 ÖSYM, MEB, AÖF güncel sınav takvimi