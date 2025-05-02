Kokpiti uzay üssü gibi: Togg T10F’in içinden ilk kareler geldi

Togg’un merakla beklenen yeni modeli T10F’in iç tasarımı gün yüzüne çıktı. Minimalist çizgiler, geniş dijital ekranlar ve yerli yazılım destekli akıllı sistemler dikkat çekiyor. T10F, yollara çıkmak için gün sayıyor.
Togg, C araç segmentindeki ilk akıllı mobilite cihazı T10X'in ardından, yine aynı sınıfta geliştirilen ikinci akıllı mobilite cihazı T10F'i TEKNOFEST'te ziyaretçilerin beğenisine sundu.
600 kilometre menzile sahip
Biraz daha spor ancak aynı zamanda bir sedan araçtan beklentileri de karşılayacak şekilde dizayn edilen T10F, piyasadaki mevcut SUV modelden 80 kilometre daha fazla yani 600 kilometre menzile sahip olacak.
Togg T10F’in içinden ilk kareler...
T10F'nin özellikleri
Togg T10F, T10X gibi kullanıcısını merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan ve uzaktan güncellemelerle sürekli gelişen ve yeni kalan bir cihaz olarak tasarlandı.
T10F, RWD standart menzil (arkadan itiş), RWD uzun menzil (arkadan itiş) ve çift motorlu olmak üzere 3 farklı teknik versiyon ve iki farklı donanım özelliğiyle pazara çıkacak. 160 kW/218 beygir güç ve 350 Nm tork üreten T10F RWD (arkadan itiş), iki farklı batarya seçeneğiyle 350+ ve 600 kilometreye varan menzillere sahip olacak.
Cihazın 700 Nm tork üreten çift motorlu AWD (dört çeker) versiyonu ise 530 kilometreye varan bir menzil sunmayı hedefliyor.
Standart menzilli model 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh'ye çıkacak.
Özellikleri şu şekilde;
Masaj Özellikli Arka Koltuklar
Arka Koltuklara Özel Klima ve Ekran Kontrolleri
Isıtmalı Arka Koltuklar
Kişiye Özel Ses Deneyimi
Geniş Panoramik Cam Tavan + Ambiyans Işıklar
Gizlilik Perdesi ve Cam Karartma Sistemi
Kablosuz Şarj Alanı ve USB-C Girişleri (Çoklu)