Kredi kartı bilgileriniz Dark Web'e düşmüş olabilir: İşte yapmanız gerekenler

İşte uzmanların önerileri

Kaspersky uzmanları, güvenliği artırmak için iki faktörlü kimlik doğrulama gibi ek koruma yöntemlerinin devreye alınması gerektiğine dikkati çekerek, şu önerilerde bulundu: "Bazı bankalar ek koruma için harcama limitleri belirlemeye izin verir. Hesap ve bakiye bilgileri sızdırılırsa, kimlik avı e-postalarına, sahte SMS'lere ve aramalara karşı ekstra dikkatli olun. Siber suçlular bu bilgilere dayanarak sizi hedefli saldırılar için kurban olarak görebilir. Belirsiz durumlarda doğrudan bankanızla iletişime geçin. Ele geçirilen hesap parolalarını değiştirin ve bu hesaplarla ilişkili şüpheli etkinlikleri izleyin. Tüm cihazlarda tam güvenlik taraması yapın ve tespit edilen kötü amaçlı yazılımları kaldırın. Şirketlerin, ele geçirilen hesapları müşteriler veya çalışanlar için risk oluşturmadan önce tespit etmek için Dark Web pazarlarını proaktif olarak izlemeleri önerilir. Siber suçluların şirketinizin varlıkları hakkında neler bildiğini takip etmek, potansiyel saldırı vektörlerini belirlemek ve koruyucu önlemleri zamanında uygulamak için Kaspersky Dijital Ayak İzi İstihbaratı'ndan yararlanın."