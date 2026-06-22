Kuruşu kuruşuna hesaplandı: SSK, Bağ-Kur ve memur için masadaki en net temmuz zammı tablosu

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaş ölçeği





Merkez Bankası'nın tahminleri doğrultusunda oluşacak yüzde 18,19 oranındaki enflasyon senaryosunda, SSK ve Bağ-Kur statüsünden emekli olan vatandaşlar, ek bir refah payı düzenlemesi yapılmadığı takdirde bu oranı doğrudan zam olarak maaşlarında görecekler. Bu beklenti ışığında, halihazırda 20.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının 23.638 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Kademeli maaş sisteminde diğer gelir gruplarına bakıldığında ise mevcut durumda 25.000 TL alan bir emeklinin maaşının 29.548 TL'ye, 30.000 TL alan bir kişinin aylığının ise 35.457 TL'ye çıkması öngörülüyor. Aynı hesaplama yöntemiyle, mevcut geliri 35.000 TL olan emeklilerin yeni maaşı 41.366 TL'ye, 40.000 TL seviyesinde gelir elde edenlerin maaşı da 47.274 TL seviyesine ulaşmış olacak.