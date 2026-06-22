Kuruşu kuruşuna hesaplandı: SSK, Bağ-Kur ve memur için masadaki en net temmuz zammı tablosu

Türkiye genelinde milyonlarca memur ile SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin kaderini çizecek Temmuz 2026 maaş zammı maratonunda sona yaklaşılırken, cüzdanlara yansıyacak yeni rakamlar yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor. Yılın ilk beş ayında oluşan kesin enflasyon verisinin ardından, Merkez Bankası ve Finansal Kurumlar Birliği’nin haziran ayına yönelik çarpıcı tahminleri zam oranlarındaki sis perdesini büyük ölçüde araladı. 3 Temmuz'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı nihai veri öncesinde masada beliren en güncel senaryolar; hem memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkı hesaplarını hem de emeklilerin yeni taban aylıklarını şimdiden şekillendirmiş durumda. İşte milyonların alım gücünü doğrudan etkileyecek o kritik zam hesaplamalarının ardındaki tüm detaylar...
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin heyecanla beklediği temmuz ayı maaş zammı için geri sayım sürerken, ortaya çıkan yeni anket verileri tablonun büyük ölçüde netleşmesini sağladı. Ocak ve mayıs aylarını kapsayan beş aylık dönemde elde edilen kesin enflasyon verilerinin üzerine eklenen haziran ayı beklentileri, vatandaşların alacağı zam oranları için en güçlü sinyalleri veriyor. Gözler şimdi, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak kesin verilerde.
6 aylık enflasyon beklentilerinde iki kritik tahmin
Merkez Bankası tarafından 68 reel ve finansal sektör temsilcisinin katılımıyla yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi, haziran ayı tüketici fiyat endeksi beklentisini ortalama yüzde 1,36 olarak ortaya koydu. 5 aylık süreçte cebe giren yüzde 16,60 oranındaki enflasyon artışına bu tahmini rakamın eklenmesiyle, 6 aylık toplam enflasyonun yüzde 18,19 seviyesine ulaşması öngörülüyor. Öte yandan, Finansal Kurumlar Birliği'nin hazırladığı beklenti anketinde ise haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2,25 olarak belirlendi. Bu ikinci senaryonun gerçekleşmesi halinde, yılın ilk yarısındaki toplam enflasyon yüzde 19,23 seviyesini bulacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni maaş ölçeği
Merkez Bankası'nın tahminleri doğrultusunda oluşacak yüzde 18,19 oranındaki enflasyon senaryosunda, SSK ve Bağ-Kur statüsünden emekli olan vatandaşlar, ek bir refah payı düzenlemesi yapılmadığı takdirde bu oranı doğrudan zam olarak maaşlarında görecekler. Bu beklenti ışığında, halihazırda 20.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşının 23.638 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor. Kademeli maaş sisteminde diğer gelir gruplarına bakıldığında ise mevcut durumda 25.000 TL alan bir emeklinin maaşının 29.548 TL'ye, 30.000 TL alan bir kişinin aylığının ise 35.457 TL'ye çıkması öngörülüyor. Aynı hesaplama yöntemiyle, mevcut geliri 35.000 TL olan emeklilerin yeni maaşı 41.366 TL'ye, 40.000 TL seviyesinde gelir elde edenlerin maaşı da 47.274 TL seviyesine ulaşmış olacak.
Memur ve memur emeklilerinde toplu sözleşme ve enflasyon farkı detayı
Memur ve memur emeklilerinin temmuz zammı, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu tarafından belirlenen yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı ve buna eklenecek enflasyon farkıyla şekilleniyor. Yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 11'i aşan kısmı memurlar için enflasyon farkı oluştururken, ilk beş aylık dönemde ortaya çıkan yüzde 16,61'lik enflasyonla birlikte şimdiden yüzde 5,05 oranında bir fark kesinleşmiş durumda. Bu tablo, temmuz zammının halihazırda yüzde 12,41 seviyesine ulaştığını gösteriyor.
Merkez Bankası'nın beklentisi olan senaryo gerçekleşirse, memur ve emeklilerine yüzde 6,48 enflasyon farkı doğacak ve toplam zam oranı yüzde 13,93'e çıkacak. Eğer Finansal Kurumlar Birliği'nin tahmini olan aylık yüzde 2,25'lik artış gerçekleşirse, enflasyon farkı yüzde 7,41'e, toplam memur zammı ise yüzde 14,93 seviyesine yükselecek. Tüm bu ihtimaller ve milyonlarca hak sahibinin beklediği kesin rakamlar, 3 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak haziran ayı enflasyon verisiyle son halini alacak.
Temmuz 2026 memur maaş tahmin listesi (%13,93 ve %14,93 zam senaryoları)
(Not: Maaşlara aile yardımı dahildir.)
Şube Müdürü (Üniv. Mez.) 1/4: Mevcut: 94.384 TL | %13,93 Zamlı: 107.532 TL | %14,93 Zamlı: 108.476 TL
Memur (Üniv. Mez.) 9/1: Mevcut: 64.397 TL | %13,93 Zamlı: 73.368 TL | %14,93 Zamlı: 74.011 TL
Uzman Öğretmen 1/4: Mevcut: 81.219 TL | %13,93 Zamlı: 92.533 TL | %14,93 Zamlı: 93.345 TL
Öğretmen 1/4: Mevcut: 73.368 TL | %13,93 Zamlı: 83.588 TL | %14,93 Zamlı: 84.322 TL
Başkomiser 3/1: Mevcut: 89.214 TL | %13,93 Zamlı: 101.642 TL | %14,93 Zamlı: 102.534 TL
Polis Memuru 8/1: Mevcut: 81.617 TL | %13,93 Zamlı: 92.986 TL | %14,93 Zamlı: 93.802 TL
Uzman Doktor 1/4: Mevcut: 150.426 TL | %13,93 Zamlı: 171.380 TL | %14,93 Zamlı: 172.885 TL
Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1: Mevcut: 74.770 TL | %13,93 Zamlı: 85.185 TL | %14,93 Zamlı: 85.933 TL
Mühendis 1/4: Mevcut: 96.211 TL | %13,93 Zamlı: 109.613 TL | %14,93 Zamlı: 110.575 TL
Teknisyen (Lise Mez.) 11/1: Mevcut: 66.870 TL | %13,93 Zamlı: 76.185 TL | %14,93 Zamlı: 76.854 TL
Profesör 1/4: Mevcut: 135.089 TL | %13,93 Zamlı: 153.907 TL | %14,93 Zamlı: 155.258 TL
Araştırma Görevlisi 7/1: Mevcut: 90.568 TL | %13,93 Zamlı: 103.184 TL | %14,93 Zamlı: 104.090 TL
Vaiz 1/4: Mevcut: 76.653 TL | %13,93 Zamlı: 87.331 TL | %14,93 Zamlı: 88.097 TL
Avukat: Mevcut: 90.000 TL | %13,93 Zamlı: 102.537 TL | %14,93 Zamlı: 103.437 TL
Temmuz 2026 emekli maaş zammı tahmin listesi
Mevcut: 20.000,00 TL | 5 Aylık TÜFE (%16,60): 23.320,00 TL | 6 Aylık TÜFE Beklentisi (%18,05): 23.700,00 TL
Mevcut: 21.000,00 TL | 5 Aylık TÜFE (%16,60): 24.486,00 TL | 6 Aylık TÜFE Beklentisi (%18,05): 24.885,00 TL
Mevcut: 22.000,00 TL | 5 Aylık TÜFE (%16,60): 25.652,00 TL | 6 Aylık TÜFE Beklentisi (%18,05): 26.070,00 TL
Mevcut: 23.000,00 TL | 5 Aylık TÜFE (%16,60): 26.818,00 TL | 6 Aylık TÜFE Beklentisi (%18,05): 27.255,00 TL
Mevcut: 24.000,00 TL | 5 Aylık TÜFE (%16,60): 27.984,00 TL | 6 Aylık TÜFE Beklentisi (%18,05): 28.440,00 TL
Mevcut: 25.000,00 TL | 5 Aylık TÜFE (%16,60): 29.150,00 TL | 6 Aylık TÜFE Beklentisi (%18,05): 29.625,00 TL
Mevcut: 26.000,00 TL | 5 Aylık TÜFE (%16,60): 30.316,00 TL | 6 Aylık TÜFE Beklentisi (%18,05): 30.810,00 TL
Mevcut: 27.000,00 TL | 5 Aylık TÜFE (%16,60): 31.482,00 TL | 6 Aylık TÜFE Beklentisi (%18,05): 31.995,00 TL
Mevcut: 28.000,00 TL | 5 Aylık TÜFE (%16,60): 32.648,00 TL | 6 Aylık TÜFE Beklentisi (%18,05): 33.180,00 TL
Mevcut: 29.000,00 TL | 5 Aylık TÜFE (%16,60): 33.814,00 TL | 6 Aylık TÜFE Beklentisi (%18,05): 34.365,00 TL
Mevcut: 30.000,00 TL | 5 Aylık TÜFE (%16,60): 34.980,00 TL | 6 Aylık TÜFE Beklentisi (%18,05): 35.550,00 TL
Mevcut: 31.000,00 TL | 5 Aylık TÜFE (%16,60): 36.146,00 TL | 6 Aylık TÜFE Beklentisi (%18,05): 36.735,00 TL
Mevcut: 32.000,00 TL | 5 Aylık TÜFE (%16,60): 37.312,00 TL | 6 Aylık TÜFE Beklentisi (%18,05): 37.920,00 TL
Mevcut: 33.000,00 TL | 5 Aylık TÜFE (%16,60): 38.478,00 TL | 6 Aylık TÜFE Beklentisi (%18,05): 39.105,00 TL
Mevcut: 34.000,00 TL | 5 Aylık TÜFE (%16,60): 39.644,00 TL | 6 Aylık TÜFE Beklentisi (%18,05): 40.290,00 TL
Mevcut: 35.000,00 TL | 5 Aylık TÜFE (%16,60): 40.810,00 TL | 6 Aylık TÜFE Beklentisi (%18,05): 41.475,00 TL
Mevcut: 36.000,00 TL | 5 Aylık TÜFE (%16,60): 41.976,00 TL | 6 Aylık TÜFE Beklentisi (%18,05): 42.660,00 TL
Mevcut: 37.000,00 TL | 5 Aylık TÜFE (%16,60): 43.142,00 TL | 6 Aylık TÜFE Beklentisi (%18,05): 43.845,00 TL