Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus elektrikli araçlar için özel olarak geliştirilen platformun getirdiği tüm avantajlardan yararlanarak etkileyici bir SUV ortaya çıkardı. "Lexus Sürüş İmzası", RZ modelinde elektrikli araç platformlarına taşındı ve markanın sürüş deneyimi, yüksek performans ve kaliteyle bir araya getirildi.





Markanın baştan aşağıya elektrikli olarak tasarlanan ilk aracı RZ 450e, "exclusive" donanım seviyesi ve 3 milyon 950 bin TL fiyatla Türkiye'de müşterilerin beğenisine sunuldu.