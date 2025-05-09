Litresini 10 milyon dolara satacak: 27 yaşında üretim tesisi kurdu! Kanser ilaçlarının etken maddesi

"Kanser ilaçlarının etken maddesi"





Güzelçamlı'daki çiftlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın olarak görülen ve ‘kara akrep' olarak bilinen türü de yetiştirdiklerini belirten Hakan Ören, "Şu an bizim ilk amacımız sarı akreplerimizi çoğaltmak. Çünkü bugüne kadar Türkiye'de hiç sarı akrep üzerine üretim çiftliği kurulmadı. Sarı ve kara akrep zehri tıbbi açıdan çok önemli. Kanser hastalığının tedavisinde kullanılan ilaçlarda etken madde olarak karşımıza çıkıyor. Ancak sarı akrep zehri özellikle beyindeki tümörleri yok etmek için üretilen ilaçların önemli bir bileşeni. Aylık yaptığımız sağımlarda sarı akreplerden 0,5 gram zehir elde ediyoruz. Zehri şoklama etkisiyle eksi 45 derecede dondurup, özel soğutucu dolaplarda saklıyoruz. Zehrin litresini ilaç ve kozmetik firmalarına 10 milyon dolara satmayı hedefliyorum" diye konuştu.