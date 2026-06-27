Memleketine döndü, evinin bahçesinde kurduğu sistemle ezber bozdu: Tonlarca satıp kazancını katladı

Yeşilyurt ilçesi Sütlüce Mahallesi’nde 2020 yılında doğal gübre üretimine başladığını belirten Serkan Doğan (47), ürettiği solucan gübresini hem kendi bahçesindeki sebze ve meyve ağaçlarında kullandığını hem de satışını yaptığını söyledi. Kimyasal gübrelerin uzun vadede toprağın yapısını bozduğunu düşündüğünü ifade eden Doğan, "Önce kendim için başladım. Daha sonra çevremden talep gelmeye başladı. Ürünü bir kez deneyen tekrar gelip alıyor. Bence her çiftçinin solucan gübresi üretimi için bir odası olması gerekiyor. Kimyasalların zamanla toprağı öldürdüğünü düşünüyorum. Herkese solucan gübresi kullanmalarını tavsiye ediyorum" dedi.