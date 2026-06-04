Merkez Bankası'ndan yeni oran: SSK, Bağ-Kur'lu emekliye temmuz zamlı maaş tablosu netleşti

MEVCUT ORANLAR MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?

Dört aylık yüzde 14,64'lük enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından doğrudan zam anlamına geliyor. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme hükümleri nedeniyle farklı bir hesaplama uygulanıyor. Bu kapsamda dört aylık veriler ışığında memurlar için oluşan enflasyon farkı yüzde 3,28'e ulaştı. Toplu sözleşme artışıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı için şimdiden hak ettiği zam oranı yüzde 10,51 seviyesine çıktı.