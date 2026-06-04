Merkez Bankası'ndan yeni oran: SSK, Bağ-Kur'lu emekliye temmuz zamlı maaş tablosu netleşti

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği kritik süreçte gözler mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi. Açıklanacak rakamlarla birlikte 5 aylık enflasyon farkı netleşecek, temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam oranı daha da belirgin hale gelecek. Emekliler ve kamu çalışanları yeni maaş tablolarını merakla bekliyor.
SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri için zam hesabında kritik viraja girildi. Mayıs ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte 5 aylık fark ortaya çıkacak. Böylece temmuz ayında uygulanacak maaş artışlarına ilişkin tablo büyük ölçüde netleşmiş olacak.
TEMMUZ ZAMMINDA HESAP NASIL YAPILIYOR?
Milyonlarca emekli ve memurun maaş artışında temel kriter 6 aylık enflasyon verileri oluyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken memur ve memur emeklilerinin maaş artışları toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşiminden oluşuyor.
DÖRT AYLIK ENFLASYON TABLOSU NETLEŞTİ
Yılın ilk dört ayında açıklanan enflasyon verileri maaş zamları için önemli bir gösterge oluşturdu. Ocak-nisan dönemini kapsayan süreçte kümülatif enflasyon yüzde 14,64 olarak gerçekleşti. Böylece temmuz ayında uygulanacak zam oranlarına ilişkin ilk güçlü veri ortaya çıkmış oldu.
MEVCUT ORANLAR MAAŞLARA NASIL YANSIYACAK?
Dört aylık yüzde 14,64'lük enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri açısından doğrudan zam anlamına geliyor. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme hükümleri nedeniyle farklı bir hesaplama uygulanıyor. Bu kapsamda dört aylık veriler ışığında memurlar için oluşan enflasyon farkı yüzde 3,28'e ulaştı. Toplu sözleşme artışıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin temmuz ayı için şimdiden hak ettiği zam oranı yüzde 10,51 seviyesine çıktı.
GÖZLER MAYIS VE HAZİRAN VERİLERİNDE
Temmuz ayında uygulanacak kesin zam oranlarının belirlenebilmesi için iki kritik veri daha bekleniyor. Mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte yılın ilk yarısındaki toplam enflasyon netleşecek ve maaş zamları kesinleşecek. Mayıs enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 5 aylık oran ortaya çıkacak, ardından haziran verisiyle nihai tablo şekillenecek.
EKONOMİSTLERİN TAHMİNLERİ NEYE İŞARET EDİYOR?
Temmuz zammına ilişkin beklentiler iki farklı senaryo üzerinden değerlendiriliyor. İlk senaryo Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda yer alan yıl sonu yüzde 26'lık tahmine dayanıyor. İkinci senaryo ise Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ekonomistlerin paylaştığı beklentilerden oluşuyor. Ankette mayıs ayı enflasyonu yüzde 1,89, haziran ayı enflasyonu ise yüzde 1,52 olarak öngörülüyor.
MERKEZ BANKASI SENARYOSUNDA TEMMUZ ZAMMI
Merkez Bankası'nın yıl sonu yüzde 26'lık enflasyon tahminine göre ilk 6 aylık dönemde enflasyonun yüzde 17,38 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 17,38 oranında zam alabilecek. Memur ve memur emeklileri için ise yüzde 5,75'lik enflasyon farkı oluşacak ve toplu sözleşme zammıyla birlikte toplam artış oranı yüzde 13,15 seviyesine ulaşacak.
PİYASA ANKETİ DAHA YÜKSEK ZAM ORANINA İŞARET EDİYOR
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan beklentilerin gerçekleşmesi halinde ilk 6 aylık enflasyon yüzde 18,58'e yükselecek. Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı da yüzde 18,58 olacak. Memur ve memur emeklileri için hesaplanan enflasyon farkının yüzde 6,83'e çıkmasıyla birlikte toplam maaş artışının yüzde 14,31'e ulaşması bekleniyor.
OCAK 2027 İÇİN DE İLK HESAPLAR YAPILDI
Yıl sonu enflasyon tahminleri yalnızca temmuz zammına değil, gelecek yılın ilk maaş artışlarına ilişkin de ipucu veriyor. Merkez Bankası'nın yüzde 26'lık yıl sonu tahmini baz alındığında 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 7,34 seviyesinde oluşabileceği hesaplanıyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 28,94'lük beklentiye göre ise ikinci 6 aylık enflasyonun yüzde 8,74'e ulaşabileceği öngörülüyor. Bu veriler, Ocak 2027'de yapılacak maaş zamlarının da şimdiden şekillenmeye başladığını gösteriyor.