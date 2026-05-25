Milyonlarca tapu sahibine kritik 7 gün uyarısı: O detayı gözden kaçıran cebinden kat kat fazlasını ödeyecek

Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için tanınan süre 1 Haziran 2026 tarihinde doluyor. Kurban Bayramı tatili ve kamu personeline yönelik idari izinler nedeniyle belediye veznelerinin kapalı olabileceği bu kritik süreçte, vatandaşların gecikme faiziyle karşılaşmamaları adına ödemelerini dijital platformlara yönlendirmesi büyük önem taşıyor. Uzmanlar, mağduriyet yaşanmaması için işlemlerin e-Devlet, belediyelerin online sistemleri veya mobil bankacılık üzerinden tamamlanması gerektiğine dikkat çekerken; emekli, engelli ve dar gelirli vatandaşlara sağlanan muafiyet hakkının detayları da yakından takip ediliyor.

Türkiye genelinde ev, dükkan, arsa ve tarla gibi gayrimenkulü bulunan milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde geri sayım başladı. Taşınmaz sahiplerinin, emlak vergisinin ilk taksitini cezalı duruma düşmeden ödeyebilmeleri için önlerinde yalnızca 7 günlük bir süre bulunuyor. Gecikme faiziyle karşılaşmak istemeyen mükelleflerin ödemelerini en geç 1 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

2 /5 Bayram tatili nedeniyle dijital kanallara öncelik verilmeli

Ödeme takviminin Kurban Bayramı tatiliyle kesişmesi, mükellefler için dikkat edilmesi gereken çok önemli bir detay olarak öne çıkıyor. Kamu personeline verilen idari izinler sebebiyle belediye veznelerinin hizmet veremeyebileceği göz önünde bulundurularak, işlemlerin dijital ortama taşınması tavsiye ediliyor.



Vatandaşlar, son gün olan 1 Haziran 2026'yı beklemeden; belediyelerin çevrimiçi ödeme sistemleri, e-Devlet entegrasyonlu tahsilat ekranları ile internet ve mobil bankacılık platformları üzerinden banka veya kredi kartlarını kullanarak işlemlerini güvenle ve hızlıca gerçekleştirebiliyor.

Vergi muafiyetinin şartları neler?

Emlak vergisi mevzuatı kapsamında bazı dezavantajlı gruplar ve dar gelirliler bu finansal yükümlülükten tamamen muaf tutuluyor. Hiçbir geliri olmayan vatandaşlar, emekliler, engelli bireyler, gaziler ile şehitlerin dul ve yetimleri bu haktan doğrudan yararlanabiliyor.

