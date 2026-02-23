Milyonlarca tapu sahibine kritik uyarı: 1 Mart'ta başlıyor! O işlemi yapmayanlara ağır yaptırım

SON GÜN 31 MAYIS: GECİKME ZAMMINA DİKKAT!





Emlak Vergisi Kanunu gereğince, her yıl mart-mayıs ve kasım aylarında iki eşit taksit halinde tahsil edilen verginin bu yılki ilk ödeme dönemi 1 Mart 2026'da başlayacak. Vatandaşların cezalı duruma düşmemesi için ödemelerini en geç 31 Mayıs 2026 mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor. Uzmanlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan gecikme zammı ve faiz yüküyle karşılaşmamak adına ödemelerin son güne bırakılmaması konusunda uyarıyor.