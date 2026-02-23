Milyonlarca tapu sahibine kritik uyarı: 1 Mart'ta başlıyor! O işlemi yapmayanlara ağır yaptırım

Milyonlarca tapu sahibini ilgilendiren kritik süreç için geri sayım başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirlediği takvim işlemeye başlarken, uzmanlardan "o tarihi kaçırmayın" uyarısı geldi. Zamanında işlem yapmayanlar ağır gecikme zamlarıyla karşılaşacak. İşte cezalı duruma düşmek istemeyen ev sahiplerinin bilmesi gereken o detaylar…
Milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi ödemelerinde geri sayım başladı. Konut, iş yeri, arsa ve arazi sahiplerinin her yıl iki eşit taksitte ödediği emlak vergisinin ilk taksit dönemi 1 Mart itibarıyla start alıyor. Peki, emlak vergisi ödemeleri nereye yapılacak ve kimler bu vergiden muaf tutulacak? İşte detaylar...
SON GÜN 31 MAYIS: GECİKME ZAMMINA DİKKAT!
Emlak Vergisi Kanunu gereğince, her yıl mart-mayıs ve kasım aylarında iki eşit taksit halinde tahsil edilen verginin bu yılki ilk ödeme dönemi 1 Mart 2026'da başlayacak. Vatandaşların cezalı duruma düşmemesi için ödemelerini en geç 31 Mayıs 2026 mesai bitimine kadar tamamlaması gerekiyor. Uzmanlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından uygulanan gecikme zammı ve faiz yüküyle karşılaşmamak adına ödemelerin son güne bırakılmaması konusunda uyarıyor.
ÖDEMELER NEREYE VE NASIL YAPILACAK?
Emlak vergisi ödemeleri, taşınmazın bağlı bulunduğu il veya ilçe belediyelerine yapılıyor. Günümüzde gelişen dijital altyapılar sayesinde, vatandaşlar saniyeler içinde borçlarını kapatabiliyor.
- Belediye veznelerinden nakit veya kredi kartı ile,
- İlgili belediyelerin resmi web siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden,
- Anlaşmalı bankaların şubeleri, internet bankacılığı ve mobil şubeleri aracılığıyla,
- e-Devlet kapısı üzerinden "borç sorgulama ve ödeme" adımları izlenerek.
KİMLER MUAF?
Mevzuata göre, herkes emlak vergisi ödemekle yükümlü değil. Belirli şartları taşıyan dar gelirli ve dezavantajlı gruplar bu vergiden tamamen muaf tutuluyor. Türkiye sınırları içinde brüt yüzölçümü 200 metrekareyi aşmayan tek meskene sahip olan şu kişiler vergi ödemiyor:
- Emekliler,
- Engelli vatandaşlar,
- Hiçbir geliri olmayan ev hanımları,
- Şehit yakınları ve gaziler.
BEYANNAME ŞARTI
Söz konusu muafiyet hakkından yararlanabilmek için şartları sağlayan vatandaşların işlemi otomatik olarak gerçekleşmiyor. Hak sahiplerinin, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyeye bizzat başvurarak durumlarını bildiren bir muafiyet beyannamesi vermesi zorunlu.