MTV etkisiyle ikinci el piyasasında rota değişti: Vergi artışı sonrası gözler bu otomobillerde

MTV zammının ardından otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Yeni vergi dilimine giren araçlar öne çıkarken, 2021-2023 model, 1.300 cm3 altı ve düşük kilometreli otomatik vitesli otomobiller daha uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu araçlar, vergi avantajı nedeniyle alıcıların ilgisini çekiyor. MTV sonrası ikinci elde öne çıkan en ucuz ve yaşı en genç ikinci el arabalar...

Galericiler, araç almak isteyenlerin yaşı daha genç ve vergisi düşük otomobillere yöneldiğini belirtiyor. İkinci elde özellikle ikinci vergi dilimindeki, 4–6 yaş aralığındaki araçlar öne çıkarken, bu modeller sıfır kilometre araçlara göre daha uygun fiyat sunuyor.


İşte ikinci elde en ucuz ve en genç 10 araba!

Liste, fiyatı en yüksek olandan en düşük olana doğru sıralanmıştır.


10) Volkswagen Polo 1.0 TSI (2021 MODEL): 1.250.000 TL

9) Hyundai İ20-1.0 T-GDI (2021 MODEL): 1.220.000 TL

8) Nissan Micra 1.0 TEKNA (2021 MODEL): 1.150.000 TL


7) Peugeot 1.2 Puretech (2021 MODEL): 1.140.000 TL

6) Opel Corsa 1.2 T Edition (2022 MODEL): 1.110.000 TL

5) Citroen C3-1.2 Puretech (2021 MODEL): 1.050.000 TL

4) Hyundai İ10-1.2 MPI (2022 MODEL): 1.040.000 TL

3) Renault Clio 1.0 TCE JOY (2021 MODEL): 1.025.000 TL

2) Dacia Sandero-1.0 Essential (2023 MODEL): 985.000 TL

1) Kia Picanto 1.0 MPI (2022 MODEL): 910.000 TL

