Ne altın ne dolar: 2026'nın ilk yarısında en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

2026'nın ilk altı ayında piyasalara Orta Doğu'da tırmanan gerilim yön verirken, yatırım araçlarının performansı da netleşti. Jeopolitik risklerin yükselmesine rağmen altın beklentileri karşılayamazken, sıkı para politikasının etkisiyle döviz kurlarında dengeli seyir korundu. Dönemin en yüksek kazancını ise borsa sağladı. İşte yılın ilk yarısında yatırım araçlarının performansı…
2026'nın ocak-haziran döneminin tamamlanmasıyla birlikte yatırım araçlarının yılın ilk yarısındaki performansı da netleşti.
Küresel piyasalarda bu dönemin en belirleyici gelişmesi, Orta Doğu'da patlak veren ABD-İran gerilimi oldu. Artan jeopolitik tansiyon, yatırımcıların yönünü belirleyen en önemli unsur haline gelirken, küresel fiyatlamalar üzerinde de güçlü etkiler oluşturdu.
Savaşın etkisiyle petrol fiyatları 120 dolar sınırına yaklaşırken, yükselen enerji maliyetleri küresel enflasyon ve faiz beklentilerini yukarı taşıdı. Bu süreçte dolar endeksi 100 seviyesinin üzerine çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri ise yüzde 4,5'e yaklaştı.
En fazla etkilenen altın
Yılın ilk yarısında jeopolitik gelişmelerden en fazla etkilenen yatırım araçlarının başında altın geldi. Ocak ayında 5.600 dolara kadar tırmanan ons altın, doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz artırımlarına devam edeceği beklentisinin güç kazanmasıyla yönünü aşağı çevirdi. Haziran sonunda 4.000 doların altına gerileyen ons altın, ilk altı ayda yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.
Küresel fiyatlamalardaki düşüş iç piyasaya da yansıdı. Yılın başında 7 bin 812 liraya kadar yükselen gram altın, haziran ayını 6 bin 10 liradan tamamladı.
Petrolde kalıcı yükseliş olmadı
Petrol fiyatlarında ise savaş kaynaklı yükseliş kalıcı olmadı. Orta Doğu'da müzakere sürecine ilişkin olumlu beklentiler ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden ulaşıma açılmasıyla birlikte petrol fiyatları 70-75 dolar aralığına gerileyerek çatışma öncesindeki seviyelerine döndü.
Sıkı para politikası
Yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), küresel risklerdeki artışın ardından mart ayından itibaren piyasayı faiz koridorunun üst bandı üzerinden fonlamayı sürdürdü. Politika faizi savaş süresince yüzde 37 seviyesinde korunurken, piyasa fonlaması yüzde 40 düzeyinden gerçekleştirildi.
Uygulanan sıkı para politikası Türk lirasını desteklerken, küresel belirsizliklere rağmen döviz kurlarında görece dengeli bir seyir izlendi. Yıla 42,94 liradan başlayan dolar kuru, haziran ayı sonunda 46,63 liraya yükseldi.
Borsa rekoru gördü
Yılın ilk yarısında yurt içi piyasalarda en dikkat çekici performanslardan biri Borsa İstanbul'da görüldü. BIST 100 endeksi 2026'nın ilk altı ayında 15 bin 204 puanla tarihi zirvesini görürken, haziran ayını 14 bin 121 puandan tamamladı.
Dalgalı seyre rağmen borsa, ocak-haziran döneminde yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan geleneksel yatırım aracı olarak ilk sırada yer aldı.
Bütün bu gündemde piyasalarda ilk yarıda yatırım araçlarının performansı şöyle gerçekleşti:
-Borsa (BİST 100): %25,40
-TL mevduat: %18,00
-Dolar: %8,60
-Euro: %5,50
-Gram altın: %0,79