Ne altın ne dolar: 2026'nın ilk yarısında en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu

Borsa rekoru gördü





Yılın ilk yarısında yurt içi piyasalarda en dikkat çekici performanslardan biri Borsa İstanbul'da görüldü. BIST 100 endeksi 2026'nın ilk altı ayında 15 bin 204 puanla tarihi zirvesini görürken, haziran ayını 14 bin 121 puandan tamamladı.





Dalgalı seyre rağmen borsa, ocak-haziran döneminde yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan geleneksel yatırım aracı olarak ilk sırada yer aldı.



