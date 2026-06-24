Pandemide maske dikiyorlardı, şimdi dünyayı giydiriyorlar: İspirli kadınların büyük başarısı

Ürünler, yurt içi ve ihracata gönderiliyor





Üretimden memnun olduklarını dile getiren Kartal, "Şu an burada sadece alt pijama üretiliyor. Yurt içinde pazarlarımız, ihracatımız var. Başta Azerbaycan olmak üzere Rusya, Almanya ve birçok ülkeye ihracatımız var. Şu an burada üretilen pijamalar birçok ülkeye gidiyor." ifadelerini kullandı.





Atölyede kalite kontrol şefi olarak çalışan Sümeyye Köz de "Hem burada vakit geçiriyoruz hem de evimize destek oluyoruz. İspir gibi bir ilçede bu çok güzel oldu. Bir kadın için yapabilecek çok fazla bir iş yok. Devamlılığı için elimizden geleni yapacağız." dedi.





Atölye çalışanlarından Neslihan Yaşar ise bu işin ilçedeki kadınlar için çok güzel bir yatırım olduğunu kaydetti.