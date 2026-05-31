Resmi Gazete'de yayımlandı: TPAO, Trakya’daki dev sahada arama süresini uzattı

09:4631/05/2026, Pazar
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Tekirdağ ve Kırklareli'nde bulunan sahası için petrol arama ruhsatı süresinin uzatılmasına karar verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.


Buna göre, TPAO'nun Tekirdağ ve Kırklareli sınırları içinde yer alan 24 bin 11 hektarlık kara sahasının ruhsat süresinin, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla 24 Kasım 2026'dan 24 Kasım 2028'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ve High Power Eruh Petrol Arama ve Üretim'in Siirt'te 38 bin 202 hektar kara sahası için verilen petrol arama ruhsat süresinin 17 Mayıs 2026'dan 17 Mayıs 2028'e kadar uzatılmasına karar verildi.

