SGK 100 bin kişiyi uyardı: Usulsüzlük yapan emeklilere kötü haber

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 100 bine yakın kişiye yazı gönderdi.
Yapay zeka desteği ile yapılan sahte sigortacılık ve sahte boşanma işlemleri detaylıca tespit edilemeye başlandı.
Yapılan incelemeler doğrultusunda 100 bin kişiye yakın vatandaşa yazılar gönderilirken, o kişiler aldıkları maaşları yapılan incelemeler doğrultusunda 100 bin kişiye yakın vatandaşa yazılar gönderildi.
Ve bazı kişilere aldıkları maaşları 2 kat faizle geri ödeme cezası verildi.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), usulsüz emeklilik şüphesi taşıyan kişiler için İstanbul, Ankara ve İzmir başta olacak şekilde geniş çaplı bir denetim başlattı.
Yapay zeka desteği ile 81 ilde harekete geçildi.
Yapılan incelemeler neticesinde bazı kişilere "savunma yazısı" gönderilmeye başlandı.
Evine tebligat gönderilenlerin 3 iş günü içerisinde SGK'ya başvuruda bulunmaları gerekiyor.
Başvuru yapılmadığı takdirde yasal işlemler başlatılabileceği söyleniyor.
FAİZİYLE GERİ ÖDEYECEKLER
Halihazırda tebligat sayısının 100 bine yaklaştığı söyleniyor.
SGK, gelecek yıldan itibaren denetimlerin odağını daha küçük ve düşük nüfuslu illerde kaydırmayı planladığı söyleniyor.
Usulsüz emeklilik yaptığı belirlenen kişilerden, emeklilik süresince aldıkları maaşlar yasal faiziyle birlikte geri tahsil edilecek.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNABİLECEK
SGK, uygun bulduğu takdirde söz konusu kişiler hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunabilecek.
Tespiti yapılan döneme ait primler iptal edilirken, yeniden emeklilik hakkı elde edebilmek için hem usulsüz alınan maaşın iadesi hem de eksik prim günlerinin yeniden tamamlanması gerekecek.