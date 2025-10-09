Yeni Şafak
SGK’dan flaş uyarı: Milyonlarca kişinin primleri silinebilir

Pınar Görgü
14:289/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli olanlar ve milyonlarca çalışanı ilgilendiren uyarı yayımladı. Hizmet dökümünde “K” harfi bulunan sigortalılarda, bu iş yerlerinde bildirilen çalışmaların emeklilik hesabında geçerli sayılmayabileceği belirtildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanlar ve emekliler için uyarıda bulundu.

SGK, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hizmet dökümünde “K” harfi görülen kayıtların Kurum tarafından “kontrollü iş yeri” olarak tanımlandığı bildirildi.

“K” harfi primlerinizi tehlikeye atıyor

Açıklamada, “Hizmet dökümünüzde ‘K’ harfi gördüyseniz, bu iş yerleri SGK tarafından kontrollü iş yeri olarak izlenmektedir. Bu iş yerinde bildirilen çalışmalarınız, emeklilik hesabınızda geçerli sayılmayabilir” ifadeleri yer aldı.

Uzmanlar, bu durumun emeklilik hesabını etkileyebileceği konusunda vatandaşları uyardı.

‘S’ harfi ‘K’ harfinden daha tehlikeli

SGK Başuzmanı İsa Karakaş katıldığı bir programda,

"Mesele sadece K meselesi değil. O medyaya yansıdı ama eksik yansıdı. "Ş" harfi var, "S" harfi var, bir de "K" harfi. 3 harf var. S harfi varsa K harfinden daha tehlikeli. S harfinde sahte sigortalılık söz konusu. SGK diyor ki; Bir iş yerinde çalışıyorsanız, maaş alıyorsanız SSK'lı olabilirsiniz. Eğer çalışmadan sadece para vererek, kendinizi bir iş yerinden sigortalı gösteriyorsanız emekli olsanız ve aradan yıllar geçmiş olsa bile iptal ederiz, çünkü bunu sahte sigortalı kabul ederiz” açıklamasında bulundu.


Hizmet dökümü e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor.

