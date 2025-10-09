Uzmanlar, bu durumun emeklilik hesabını etkileyebileceği konusunda vatandaşları uyardı.

‘S’ harfi ‘K’ harfinden daha tehlikeli

SGK Başuzmanı İsa Karakaş katıldığı bir programda,

"Mesele sadece K meselesi değil. O medyaya yansıdı ama eksik yansıdı. "Ş" harfi var, "S" harfi var, bir de "K" harfi. 3 harf var. S harfi varsa K harfinden daha tehlikeli. S harfinde sahte sigortalılık söz konusu. SGK diyor ki; Bir iş yerinde çalışıyorsanız, maaş alıyorsanız SSK'lı olabilirsiniz. Eğer çalışmadan sadece para vererek, kendinizi bir iş yerinden sigortalı gösteriyorsanız emekli olsanız ve aradan yıllar geçmiş olsa bile iptal ederiz, çünkü bunu sahte sigortalı kabul ederiz” açıklamasında bulundu.



