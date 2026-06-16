Sıfır otomobil alanlar dikkat: 4 milyon kişiyi ilgilendiriyor, cevap vermeyene ceza yolda

Otomobil piyasasının en çalkantılı dönemlerinden biri olan 2021-2024 yılları arasında sıfır kilometre araç satın alan milyonlarca kişi için kritik bir denetim süreci başladı. Pandemi ve çip krizinin gölgesinde araç tedariğinin adeta karaborsaya düştüğü o günlerde; fahiş fiyatlarla zorunlu aksesuar paketleri almaya mecbur bırakılan, sıraya girmek için liste bedelinin çok üzerinde taleplerle karşılaşan ve elden kayıt dışı ödemeler yapmak zorunda kalan vatandaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın radarına girdi. Yaklaşık 4 milyon aracı kapsayan geniş çaplı bir incelemenin başlatıldığı ve araç sahiplerinden detaylı izahat talep edildiği kaydedildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, araç tedarik krizinin yaşandığı 2021 ile 2024 yılları arasında sıfır kilometre otomobil satın alan vatandaşları yakın markaja aldı. Koronavirüs salgını ve akabinde patlak veren çip krizi nedeniyle piyasada araç bulmanın neredeyse imkansız hale geldiği bu dönemde; bayilerde sıraya giren, elden ekstra ücret ödemek zorunda bırakılan veya zorunlu aksesuar dayatmasına maruz kalan alıcıların işlemleri mercek altına alınıyor. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, söz konusu dönemde satışı gerçekleşen yaklaşık dört milyon araca ilişkin haksız kazanç ve vergi kaybı iddiaları üzerine harekete geçerek araç sahiplerine detaylı izahat mektupları göndermeye başladı.
Ödeme şekilleri ve fiyat detayları sorgulanıyor
NTV’de yer alan habere göre; Bakanlık tarafından gönderilen resmi yazılarda, vatandaşlardan satın aldıkları aracın gerçek bedelinin ne kadar olduğunu ve bu ödemeyi tam olarak hangi yöntemle gerçekleştirdiklerini açıklamaları isteniyor. Banka transferi, PTT, EFT, havale, kredi kartı veya nakit gibi ödeme kanallarının tüm detayları sorgulanırken, yapılan işlemlere dair banka dekontları, makbuzlar ve kart slipleri gibi ispatlayıcı belgelerin de yazı ekinde sunulması talep ediliyor. Özellikle elden yapılan nakit ödemelerin tam olarak belirtilmesi istenerek, kayıt dışı para trafiği aydınlatılmaya çalışılıyor.
Zorunlu aksesuar ve ek hizmetlere sıkı takip
Otomobil satışlarında alıcılara sıklıkla dayatılan donanım ve aksesuar paketleri de denetimlerin ana odak noktalarından birini oluşturuyor. Araçla birlikte yan basamak, park sensörü, sis farı, rüzgarlık, navigasyon, boya koruma veya havuzlu paspas gibi eklemelerin alınıp alınmadığı detaylıca soruluyor. Bu tür işlemlerin doğrudan bayi tarafından mı yoksa farklı bir taşeron firma tarafından mı yapıldığı, ödemenin kime gerçekleştirildiği ve tüm bu süreçler için resmi fatura düzenlenip düzenlenmediği araştırılıyor.
15 günlük süre ve ağır yaptırım uyarısı
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından yöneltilen bu geniş kapsamlı sorulara, tebligatın ulaşmasının ardından 15 gün içerisinde yanıt verilmesi zorunluluğu bulunuyor. Araç sahiplerinin, talep edilen bilgilere sırasıyla, detaylı ve açık yanıtlar verdikleri imzalı bir dilekçeyi hazırlamaları gerekiyor. Bu evrakın, iletişim numarası ve nüfus cüzdanı fotokopisi de eklenerek ilgili müfettişlik adresine süresi içinde gönderilmesi şart koşuluyor.
Belirtilen süre zarfında istenen bilgileri sunmayan, eksik ya da yanıltıcı beyanda bulunan kişilere özel usulsüzlük cezası kesileceği uyarısı yapılıyor. Ceza işleminin ardından bilgi verilmesi için yeni bir süre daha tanınacağı, ancak bu ikinci davete de icabet edilmeyip bilgilerin gizlenmesi veya eksik aktarılması durumunda kesilen özel usulsüzlük cezasının iki katına çıkarılacağı vurgulanıyor.