Sıfır otomobil alanlar dikkat: 4 milyon kişiyi ilgilendiriyor, cevap vermeyene ceza yolda

Ödeme şekilleri ve fiyat detayları sorgulanıyor

NTV’de yer alan habere göre; Bakanlık tarafından gönderilen resmi yazılarda, vatandaşlardan satın aldıkları aracın gerçek bedelinin ne kadar olduğunu ve bu ödemeyi tam olarak hangi yöntemle gerçekleştirdiklerini açıklamaları isteniyor. Banka transferi, PTT, EFT, havale, kredi kartı veya nakit gibi ödeme kanallarının tüm detayları sorgulanırken, yapılan işlemlere dair banka dekontları, makbuzlar ve kart slipleri gibi ispatlayıcı belgelerin de yazı ekinde sunulması talep ediliyor. Özellikle elden yapılan nakit ödemelerin tam olarak belirtilmesi istenerek, kayıt dışı para trafiği aydınlatılmaya çalışılıyor.



