Son 24 saatte uçuşa geçti: Yatırım yapan yüzde 157 kazandı: Yükselişiyle altını bile gölgede bıraktı

ONS fiyatı 60 doların üzerine çıktı





New York saatiyle 11.44 itibarıyla gümüş, yüzde 3,9 artışla ons başına 60,45 dolara ulaşarak tüm zamanların zirvesini gördü. Uzmanlar, fiziksel arz tarafındaki sıkışıklığın ve yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesinin, yükselişi destekleyen diğer önemli unsurlar olduğunu ifade ediyor.