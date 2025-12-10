Yeni Şafak
Son 24 saatte uçuşa geçti: Yatırım yapan yüzde 157 kazandı: Yükselişiyle altını bile gölgede bıraktı

10/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
Gümüş fiyatları rekor kırdı! ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi beklentisi ve arz sıkılığının etkisiyle gümüş fiyatları son 24 saatte sert yükseldi. Beyaz metal tarihte ilk kez kritik seviyeyi aşarak rekor kırdı ve piyasaları hareketlendirdi. Gümüşle beraber altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareket izlendi.

Gümüş fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) parasal gevşeme adımlarına yönelik beklentiler ve arz sıkılığının süreceği öngörüsüyle tarihte ilk kez ons başına 60 dolar seviyesini aşarak rekor kırdı.

Piyasalarda hareketlilik artarken, altın fiyatlarında da yükseliş görüldü.

Faiz indirimi beklentisi gümüşü uçurdu


Analistler, gümüşte son günlerde yaşanan sert yükselişin temelinde, Fed'in 9-10 Aralık tarihlerindeki toplantısında çeyrek puanlık faiz indirimi yapacağı yönündeki güçlü beklentilerin bulunduğunu belirtiyor. 

2025 boyunca nasıl bir parasal gevşeme süreci izleneceği hâlâ belirsizliğini korusa da, yaklaşan faiz indirimi fiyatları yukarı çeken ana faktör olarak öne çıkıyor.


ONS fiyatı 60 doların üzerine çıktı


New York saatiyle 11.44 itibarıyla gümüş, yüzde 3,9 artışla ons başına 60,45 dolara ulaşarak tüm zamanların zirvesini gördü. Uzmanlar, fiziksel arz tarafındaki sıkışıklığın ve yatırımcıların güvenli varlıklara yönelmesinin, yükselişi destekleyen diğer önemli unsurlar olduğunu ifade ediyor.

Altın fiyatları da hızla yükseliyor


Gümüşle beraber altın fiyatlarında da yukarı yönlü hareket izlendi. 

Piyasa uzmanları, Fed’in gevşeme politikalarına döneceği beklentisinin, değerli metalleri yılın son çeyreğinde yeniden ön plana çıkardığını belirtiyor.

