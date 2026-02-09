Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Tapu sahipleri dikkat: 5 gün içinde başvurmayan ceza ödeyecek

Tapu sahipleri dikkat: 5 gün içinde başvurmayan ceza ödeyecek

11:239/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Gelir İdaresi Başkanlığı, tapuda satış bedelini düşük gösterdiği tespit edilen kişilere yönelik harekete geçti. Son 5 yıl içinde taşınmaz alım-satımı yapan on binlerce kişiye tebligat gönderildi. Mükelleflere 5 gün içinde savunma vermeleri için süre tanınırken, bu süre içinde usulsüz beyanı kabul edenlere indirimli vergi ziyaı cezası uygulanacak. Başvuru yapmayanlar ise indirim hakkını kaybedecek.

Tapu sahiplerine kritik uyarı geldi.

Türkiye genelinde geçen yıl 1 milyon 688 bin 910 konut satılırken, gayrimenkul piyasasında gerçeğe aykırı beyanlara karşı yeni bir dönem başlıyor.

Sahteciliğin önüne geçmek amacıyla denetimleri sıkılaştıran yetkililer, tapu işlemlerinde beyan edilen satış bedelleri ile banka transferlerini karşılaştırmalı olarak inceleyecek.


Toplam satış bedelinin yüzde 4’ü tapı harcı olarak alınırken yeni dönemde rayiç bedelinin üzerinde gösterilen düşük beyanlar daha kolay tespit edilecek.

GİB düşük beyanlara karşı denetimi sıklaştırdı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tapu işlemlerinde gerçeğe aykırı bedel beyanlarını önlemek amacıyla Türkiye genelinde kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Ocak ayı boyunca hazırlanan tebligatlarla, son 5 yıl içinde taşınmaz alım veya satımı yapan ve riskli görülen kişiler, izahat vermek üzere çağrıldı.


Beş günlük süreyi aşanlara para cezası

Meclis’ten geçen son düzenleme ile birlikte, tapu harcında usulsüzlük tespit edilenler için uygulanan vergi ziyaı cezası yüzde 25’ten yüzde 100’e yükseltildi. Yeni düzenleme kapsamında, tapuda bildirilen tutar ile gerçek satış bedeli arasındaki farkın iki katı kadar ödeme yapılması gündeme geldi.


Pişmanlık yolu açık bırakıldı

Cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmak istemeyen taşınmaz sahipleri için “pişmanlık” hükmü devreye alındı. GİB tarafından izahata davet edilenlerin, tebligatın kendilerine ulaşmasından itibaren 5 gün içinde başvurmaları halinde, vergi ziyaı cezası uygulanmayacak.

Süreyi kaçıranlara ağır yaptırım

Belirlenen süre içinde usulsüz beyanı kabul edenler, yalnızca satışın gerçekleştiği yıl bildirilen bedel ile gerçek tutar arasındaki farkı yasal faiziyle birlikte ödeyecek. Süreyi kaçıranlar ise cezasız ve indirimli ödeme hakkından yararlanamayacak.



#tapu
#Gelir İdaresi Başkanlığı
#rayiç edel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan kolisinde neler olur? Ramazan kolisine koyulacak malzemeler