Tapu sahipleri dikkat: 5 gün içinde başvurmayan ceza ödeyecek

Beş günlük süreyi aşanlara para cezası

Meclis’ten geçen son düzenleme ile birlikte, tapu harcında usulsüzlük tespit edilenler için uygulanan vergi ziyaı cezası yüzde 25’ten yüzde 100’e yükseltildi. Yeni düzenleme kapsamında, tapuda bildirilen tutar ile gerçek satış bedeli arasındaki farkın iki katı kadar ödeme yapılması gündeme geldi.



