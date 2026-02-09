Tapu sahipleri dikkat: 5 gün içinde başvurmayan ceza ödeyecek

Gelir İdaresi Başkanlığı, tapuda satış bedelini düşük gösterdiği tespit edilen kişilere yönelik harekete geçti. Son 5 yıl içinde taşınmaz alım-satımı yapan on binlerce kişiye tebligat gönderildi. Mükelleflere 5 gün içinde savunma vermeleri için süre tanınırken, bu süre içinde usulsüz beyanı kabul edenlere indirimli vergi ziyaı cezası uygulanacak. Başvuru yapmayanlar ise indirim hakkını kaybedecek.
Tapu sahiplerine kritik uyarı geldi.
Türkiye genelinde geçen yıl 1 milyon 688 bin 910 konut satılırken, gayrimenkul piyasasında gerçeğe aykırı beyanlara karşı yeni bir dönem başlıyor.
Sahteciliğin önüne geçmek amacıyla denetimleri sıkılaştıran yetkililer, tapu işlemlerinde beyan edilen satış bedelleri ile banka transferlerini karşılaştırmalı olarak inceleyecek.
Toplam satış bedelinin yüzde 4’ü tapı harcı olarak alınırken yeni dönemde rayiç bedelinin üzerinde gösterilen düşük beyanlar daha kolay tespit edilecek.
GİB düşük beyanlara karşı denetimi sıklaştırdı
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tapu işlemlerinde gerçeğe aykırı bedel beyanlarını önlemek amacıyla Türkiye genelinde kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Ocak ayı boyunca hazırlanan tebligatlarla, son 5 yıl içinde taşınmaz alım veya satımı yapan ve riskli görülen kişiler, izahat vermek üzere çağrıldı.
Beş günlük süreyi aşanlara para cezası
Meclis’ten geçen son düzenleme ile birlikte, tapu harcında usulsüzlük tespit edilenler için uygulanan vergi ziyaı cezası yüzde 25’ten yüzde 100’e yükseltildi. Yeni düzenleme kapsamında, tapuda bildirilen tutar ile gerçek satış bedeli arasındaki farkın iki katı kadar ödeme yapılması gündeme geldi.
Pişmanlık yolu açık bırakıldı
Cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmak istemeyen taşınmaz sahipleri için “pişmanlık” hükmü devreye alındı. GİB tarafından izahata davet edilenlerin, tebligatın kendilerine ulaşmasından itibaren 5 gün içinde başvurmaları halinde, vergi ziyaı cezası uygulanmayacak.
Süreyi kaçıranlara ağır yaptırım
Belirlenen süre içinde usulsüz beyanı kabul edenler, yalnızca satışın gerçekleştiği yıl bildirilen bedel ile gerçek tutar arasındaki farkı yasal faiziyle birlikte ödeyecek. Süreyi kaçıranlar ise cezasız ve indirimli ödeme hakkından yararlanamayacak.