TOKİ kura çekimi sonuçları belli oluyor: Evler ne zaman teslim edilecek?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 500 bin konut kura çekimiyle birlikte il il hak sahipleri belirlenmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ'nin ortak olarak yürüttüğü 500 bin sosyal konut projelerinde 19 ilin kura sonuçları açıklandı. Uygun taksit ve düşük faizli seçeneklerle ev sahibi olmak için şansını TOKİ kura çekiminde deneyecek olan vatandaşlar, gözlerini İstanbul, Ankara ve İzmir'de yapılacak kura çekimine çevirdi. TOKİ 500 konut kura çekimi ne zaman? İşte il il TOKİ kura sonuçları nasıl sorgulanır?

1 /13 TOKİ sosyal konut kura takvimi il il belli olmaya devam ediyor. 500 bin konut projesi için başvuruda bulunan milyonlarca vatandaş gözlerini İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilecek kura çekimine çevirdi. TOKİ tarafından şuana kadar 19 ilde kura çekimi tamamlandı. Bugün ise TOKİ kuraları Artvin ve Tunceli'de devam edecek ve yeni takvim belli olacak. İşte TOKİ il il kura sonuçları sorgulama ekranı.

2 /13 Projenin ilk kura çekimi, Adıyaman'daki konutlar için gerçekleştirildi. Bugün ise Artvin ve Tunceli'de kura çekimi gerçekleşecek.

3 /13 TOKİ 500 BİN KONUT KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TOKİ kura çekimi için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından hak sahipliğini belirleyecek kuralar, 29 Aralık'ta başladı ve 27 Şubat'a kadar devam edecek.

4 /13 TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan edilecek.

5 /13 İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;

TÜM İLLERİN TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

7 /13 İL İL TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2026 Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda il il kura takvimi şu şekilde; 5 Ocak'ta Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta Batman ve Iğdır, 8 Ocak'ta Bitlis ve Kars, 9 Ocak'ta Muş ve Ardahan, 10 Ocak'ta Antalya ve Bingöl, 11 Ocak'ta Artvin ve Tunceli'de kura çekimleri gerçekleştirilecek.

8 /13 Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

9 /13 İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi TOKİ tarafından ilan edilecek takvim doğrultusunda devam edecek.

10 /13 EVLER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK? Konutların ilk teslimatının deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde diğer şehirlerde ise Mart 2027'de yapılması öngörülüyor.

