TOKİ son dakika açıkladı: Ayda 14.000 TL ödeme ile 2+1 ve 3+1 300'ü aşkın daire satışı olacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye genelindeki birçok şehirde konut satışlarına devam ediyor. Özellikle dar gelirli vatandaşlara hitap eden uygun ödeme koşullarıyla dikkat çeken TOKİ projeleri, kuralı satış yöntemiyle alıcılarını buluyor. Son olarak TOKİ, bir ilde hayata geçirilecek iki yeni projeyle 2+1 ve 3+1 toplam 370'i aşkın dairenin satışa sunulacağını duyurdu.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir, Ankara, İstanbul ve Kastamonu gibi Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerde çeşitli projeler kapsamında konut satışı gerçekleştirmeye devam ediyor. Kuralı satış yöntemiyle alıcılarını bulan bu konutlar, uygun ödeme koşulları sayesinde özellikle dar gelirli vatandaşların ilgisini çekiyor. TOKİ tarafından satışa sunulan taşınmazlar, uygun fiyat ve ödeme kolaylıkları ile ev sahibi olmak isteyenlerin gündemindeki yerini koruyor. Yeni projelere dair detayların açıklanması beklenirken, başvuru süreçleri ve kura tarihleri büyük bir merakla takip ediliyor.
TOKİ 370'İ AŞKIN 2+1 VE 3+1 DAİRE SATACAK
TOKİ, İzmir ilinde iki farklı proje başlatıldığını duyurdu. Proje kapsamında Seferihisar ilçesinde toplam 159 konut satılacak. Selçuk ilçesinde ise 213 daire alıcısını bulacak.
Seferihisar ilçesinde satılacak taşınmazlardan 122'si 2+1 ve 37'si 3+1 olarak belirtildi. Selçuk ilçesinde satılacak konutlardan 42'si 2+1 ve 171'i 3+1 olarak açıklandı. İzmir Seferihisar ve Selçuk ilçesinde satılacak konutlarla ilgili detaylar aşağıda yer alıyor.
İZMİR SEFERİHİSAR'DA 159 KONUT SATILACAK
TOKİ; İzmir ili, Seferihisar ilçesi, Camiikebir mahallesi, 3. Bölge 517 konut projesi kapsamında üretilecek 159 adet dairenin satışa çıkartılacağını duyurdu.
Ayrıca Seferihisar ilçe sınırları içerisinde 3 yıldır ikamet eden kişilere ya da ilçe nüfusuna kayıtlı olan kişilere satış yapılacağı aktarıldı.
TOKİ tarafından Seferihisar'da satılacak 2+1 dairelerden en uygunu; 192.536,87 TL peşinat, 120 ay vade ve 14.440,27 TL'den başlayan fiyatlarla alıcısını bulacak.
Seferihisar'da satılacak konut listesi şu şekilde;
Seferihisar'daki 2+1 konut listesi için tıklayınız.
Kuralı satış yöntemi ile alıcılarını bulacak daireler için başvuru tarihleri, 10 Şubat 2025 - 19 Şubat 2025 olarak açıklandı. Başvuru bedeli ise, 10.000 TL olarak duyuruldu.
Başvuru yapılacak banka şubesi, T. Halk Bankası AŞ. sadece temerküz şube ve e-Devlet üzerinden olarak açıklandı. Ek olarak e-Devlet başvurularının 18 Şubat 2025 tarihinde son bulacağı belirtildi. Kura tarihi 28 Şubat 2025 olarak belirtilirken, sözleşme imzalanacak banka şubesi T. Halk Bankası AŞ. Seferihisar / İzmir olarak duyuruldu. Asil hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri ise, 10 Mart 2025 - 21 Mart 2025 olarak belirtildi. Yedek hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri ise, 01 Nisan 2025 - 04 Nisan 2025. Bu noktada asil hak sahipleri sözleşme imzalarını tamamladıktan sonra kalan taşınmazlar için olduğu da belirtildi.
İZMİR SELÇUK İLÇESİNDE 213 TAŞINMAZ SATILACAK
TOKİ; İzmir ili, Selçuk ilçesi, Zafer Mahallesi, 1. ve 2. Etap projeleri kapsamında üretilecek 213 adet dairenin satışa çıkartılacağını resmen açıkladı.
Ayrıca taşınmazların, Selçuk ilçe sınırları içinde 3 yıldır ikamet edenlere ya da ilçe nüfusuna kayıtlı olan kişilere satılacağı açıklandı.
İşte Selçuk ilçesinde satılacak taşınmaz listesi;
Selçuk'taki 2+1 konut listesi için tıklayınız.
İzmir Selçuk ilçesindeki daireler için başvuru tarihleri, 05 Şubat 2025 - 14 Şubat 2025 olarak açıklandı. Başvuru beledi ise, 10.000 TL olarak belirtildi. Başvuru yapılacak banka şubesi ise, TC. Ziraat Bankası AŞ. tüm şubeler ve e-Devlet üzerinden olarak açıklandı. Bunun yanı sıra e-Devlet başvurularının 13 Şubat 2025 tarihinde sona ereceği belirtildi.
Kura tarihi 24 Şubat 2025 olarak açıklandı ve sözleşme imzalanacak banka şubesi TC. Ziraat Bankası AŞ. Selçuk/İzmir olarak duyuruldu. Asil hak sahipleri için sözleşme imzalama tarihleri ise, 05 Mart 2025 - 19 Mart 2025 olarak belirtildi. Yedek hak sahipleri sözleşme imzalama tarihleri ise, 01 Nisan 2025 - 04 Nisan 2025. Bu noktada asil hak sahiplerinin sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için olduğu açıklandı.