TOKİ son dakika açıkladı: Ayda 14.000 TL ödeme ile 2+1 ve 3+1 300'ü aşkın daire satışı olacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İzmir, Ankara, İstanbul ve Kastamonu gibi Türkiye'nin dört bir yanındaki şehirlerde çeşitli projeler kapsamında konut satışı gerçekleştirmeye devam ediyor. Kuralı satış yöntemiyle alıcılarını bulan bu konutlar, uygun ödeme koşulları sayesinde özellikle dar gelirli vatandaşların ilgisini çekiyor. TOKİ tarafından satışa sunulan taşınmazlar, uygun fiyat ve ödeme kolaylıkları ile ev sahibi olmak isteyenlerin gündemindeki yerini koruyor. Yeni projelere dair detayların açıklanması beklenirken, başvuru süreçleri ve kura tarihleri büyük bir merakla takip ediliyor.