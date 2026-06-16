TOKİ'nin gittiği yerde arsa ve tarlalar değerleniyor: Fiyatları 6 kat oranında arttı

"Bölgede çalışmalar başlayalı yaklaşık bir sene oldu, iyi de gidiyor"





Proje hakkında konuşan emlakçı Kasım Karakaş, "Burada çok kısa sürede toparlanma oldu. Birinci, ikinci, üçüncü etap olarak devam edecektir. Bu bölgede çalışmalar başlayalı yaklaşık bir sene oldu, iyi de gidiyor. İnşallah bununla beraber diğer etaplar da yapıldığı zaman dar gelirli vatandaşlar için iyi olur. TOKİ, artık kurasız bir şekilde de proje başlattı. Yani isteyen kurasız da ev alabilir ve bu insanlar için bir fırsat oluyor" dedi.