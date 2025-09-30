Türkiye nüfusunu aştı: 8 ayda 86,5 milyon kişiyle rekor kırıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yılın ocak-ağustos döneminde misafir edilen yolcu sayısı toplamda 3 milyon 689 bin 861 kişi arttı. Buna göre yolcu sayısında yüzde 13,4'lük bir artış sağlandı. İstanbul havalimanlarından bu yılın 8 ayında iç hatlarda 25 milyon 633 bin 82, dış hatlarda ise 60 milyon 821 bin 635 olmak üzere toplam 86 milyon 454 bin 717 kişi yolculuk yaptı.