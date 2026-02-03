Yeni Şafak
Türkiye otomobil pazarında Ocak 2026 sürprizi: En çok satılan araçlarda ilk 10 değişti

3/02/2026, Salı
Türkiye otomobil pazarı 2026 Ocak ayında yükselişini sürdürdü. Resmi verilere göre otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,14 artarak 61 bin 55 adede ulaştı. Ocak ayında 11 bini aşkın elektrikli otomobil satılırken, markalar sıralamasında Renault ilk sıraya yerleşti. Model bazında ise Renault Clio lider oldu. İşte 2026 Ocak ayında en çok satılan otomobiller.

Türkiye otomotiv piyasasında 2026 yılına hızlı bir giriş yapıldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye otomobil pazarı Ocak 2026’da yüzde 9,14 artarak 61.055 adet olarak kayda geçti. Aynı dönemde hafif ticari araç satışları da yükseldi ve pazarın toplam hacmi 75 bin adedi aştı.

Pazarın genel görünümü: SUV’lar zirvede

Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 75.362 adet seviyesine çıktı. Bu dönemde otomobil satışları artış gösterirken hafif ticari araç pazarı da yüzde 12,56 yükselişle 14.307 adede ulaştı. Gövde tipine bakıldığında ise SUV araçlar 36.786 satış ve yüzde 60,3 pay ile Türkiye pazarında liderliğini korudu.

Yakıt tercihinde benzin önde, hibrit ikinci sırada

Yakıt türlerine göre dağılımda benzinli otomobiller yüzde 43,7 payla ilk sırada yer aldı. Hibrit otomobiller yüzde 30,7 payla benzinliyi takip etti. Öte yandan Türkiye’de elektrikli otomobil satışları da dikkat çekti: Ocak 2026’da 11.158 adet elektrikli otomobil satıldı ve bu segmentin payı yüzde 18,28 oldu.


En çok otomobil satan markalar: Renault lider

2026 yılının ilk ayında marka bazında ilk sırayı Renault aldı. Fransız üretici 8.649 adet satışla zirvede yer alırken, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 11 artış kaydetti. İkinci sırada Toyota 7.770 adet ile yer aldı. Listenin devamında ise Volkswagen ve Hyundai öne çıktı.


Marka sıralaması şöyle:

Renault: 8.649

Toyota: 7.770

Volkswagen: 5.301

Hyundai: 4.645

BYD: 3.866

Fiat: 2.799

Nissan: 2.600

Opel: 2.522

Chery: 2.257

Citroen: 2.103

Model bazında zirve: Clio, Corolla ve C-HR

Ocak 2026 verileri model bazında incelendiğinde ilk sıralarda yerli üretim etkisinin sürdüğü görülüyor. Listede Renault Clio 4.556 adetle ilk sıraya yerleşti. Toyota ise Corolla ve C-HR modelleriyle ilk üçte güçlü bir tablo oluşturdu. İlk 10 içinde görece daha az rastlanan modellerin bulunmasında, markaların 2025 ve 2026 dönemindeki stok dengesi etkili oldu.


Ocak 2026’da en çok satan modeller:


Renault Clio: 4.556

Toyota Corolla: 3.775

Toyota C-HR: 3.200

Volkswagen Tiguan: 2.200

Hyundai i20: 2.130

Renault Megane Sedan: 2.016

Nissan Qashqai: 1.915

Chery Tiggo 8: 1.802

Fiat Egea Cross: 1.425

BYD Atto 2: 1.382

