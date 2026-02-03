Türkiye otomobil pazarında Ocak 2026 sürprizi: En çok satılan araçlarda ilk 10 değişti

Türkiye otomotiv piyasasında 2026 yılına hızlı bir giriş yapıldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Türkiye otomobil pazarı Ocak 2026’da yüzde 9,14 artarak 61.055 adet olarak kayda geçti. Aynı dönemde hafif ticari araç satışları da yükseldi ve pazarın toplam hacmi 75 bin adedi aştı.