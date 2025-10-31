Bu tablo, uzun süredir ‘her şartta kazandıran’ algısıyla hareket eden yatırımcıda ilk kez bir güven kırılması oluşturdu. Yaşanan düşüşü ‘piyasanın nefes alma süreci’ olarak değerlendiren DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, "Altında yaşanan bu gerileme, yapısal bir kriz değil, hızlı yükselişlerin ardından gelen doğal bir düzeltmedir. ABD dolarındaki güçlenme, faizlerin yüksek seyri ve jeopolitik tansiyonun geçici olarak düşmesi yatırımcıyı temkinli hale getirdi. Ancak bu tablo kalıcı değil" diye konuştu.