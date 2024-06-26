|
Ekonomi

Otomobil devi resmen açıkladı yaralanma riskini artırıyor: Yüz binlerce aracını geri çağırdı

19:46 - 26/06/2024 Çarşamba
AA

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, ABD'de 271 binden fazla aracı ön yolcu hava yastığının olası bir kazada açılmayabileceği gerekçesiyle geri çağırdı.

1/ 7

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın 2021-2024 Atlas ve 2020-2024 Atlas Cross Sport model araçları kapsadığı belirtildi.

2/ 7

Koltukta oturan biri olduğunda, yolcu algılama sistemindeki kablolamada bir arıza meydana gelebileceği ve ön yolcu hava yastığının devre dışı kalabileceği aktarılan açıklamada, bunun kaza anında yaralanma riskini artıracağı kaydedildi.


3/ 7

Açıklamada, geri çağırmadan etkilenenen potansiyel araç sayısının 271 bin 330 olduğu bildirildi.


4/ 7

Bayilerin yolcu algılama sistemi sensör ve kablolarını ücretsiz olarak değiştireceği belirtilen açıklamada, geri çağırmadan etkilenen araç sahiplerinin Volkswagen'in müşteri hizmetleriyle iletişime geçebileceği ifade edildi.


5/ 7

Atlas ve Atlas Cross Sport, Volkswagen'in ABD'de en çok satan araçları arasında yer alıyor.

6/ 7
7/ 7
#Volkswagen
#Atlas Cross Sport
#Hava yastığı
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Efor Çay Sanayi halka arz ne zaman?