Yılın arabası açıklandı: BMW, Porsche ve Mercedes’i geride bıraktı, zirveye yerleşti

Araç tutkunları yakından takip ediyor. MotorTrend Yılın Otomobili yarışmasında 2026’nın kazananı açıklandı. Performans, tasarım ve mühendislik kriterleri değerlendirilerek 2026 yılının en başarılı arabası belli oldu. Lüks markaların öne çıktığı yarışta, sürpriz bir model tahtı devraldı.
Performans, tasarım, mühendislik ve yenilikçilik kriterlerini esas alan MotorTrend, 2026’nın en başarılı otomobilini belirledi.
Kapsamlı değerlendirme sonucunda kazanan model resmen açıklandı.
İşte MotorTrend tarafından finale kalan modeller...
ADAYLAR
Audi S3 / RS3
Audi A5 / S5
Audi E-Tron GT
Porsche Panamera 4S E-Hybrid
Porsche Taycan 4S Cross Turismo
Porsche 911 Carrera T
Toyota GR Corolla
FİNALİSTLER
Audi A6 / S6 E-Tron
BMW M2
Dodge Charger Daytona EV
Honda Civic Hybrid Hatchback
Mercedes-AMG CLE53
Mercedes-AMG E53
Volkswagen Golf GTI / R
2026 Yılın Otomobili unvanının sahibi Volkswagen Golf GTI ve Golf R oldu.