Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Yılın arabası açıklandı: BMW, Porsche ve Mercedes’i geride bıraktı, zirveye yerleşti

Yılın arabası açıklandı: BMW, Porsche ve Mercedes’i geride bıraktı, zirveye yerleşti

14:034/11/2025, Salı
G: 4/11/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Araç tutkunları yakından takip ediyor. MotorTrend Yılın Otomobili yarışmasında 2026’nın kazananı açıklandı. Performans, tasarım ve mühendislik kriterleri değerlendirilerek 2026 yılının en başarılı arabası belli oldu. Lüks markaların öne çıktığı yarışta, sürpriz bir model tahtı devraldı.

Performans, tasarım, mühendislik ve yenilikçilik kriterlerini esas alan MotorTrend, 2026’nın en başarılı otomobilini belirledi.

Kapsamlı değerlendirme sonucunda kazanan model resmen açıklandı.

İşte MotorTrend tarafından finale kalan modeller...

ADAYLAR

Audi S3 / RS3

Audi A5 / S5

Audi E-Tron GT

Porsche Panamera 4S E-Hybrid

Porsche Taycan 4S Cross Turismo

Porsche 911 Carrera T

Toyota GR Corolla

FİNALİSTLER

Audi A6 / S6 E-Tron

BMW M2

Dodge Charger Daytona EV

Honda Civic Hybrid Hatchback

Mercedes-AMG CLE53

Mercedes-AMG E53

Volkswagen Golf GTI / R

2026 Yılın Otomobili unvanının sahibi Volkswagen Golf GTI ve Golf R oldu.

#araba
#otomotiv sektörü
#Golf
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tekirdağ TOKİ sosyal konut ilçe kontenjanları belli oldu: Tekirdağ’da hangi ilçede kaç konut yapılacak?