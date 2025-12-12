Yeni Şafak
Yılın en az sorun çıkaran arabaları açıklandı: Volvo zirveyi kaybetti, Japon markasından sürpriz lider

11:4512/12/2025, Cuma
'Aldığım araba tamir yüzü görmesin' diyenler dikkat. Amerikan Tüketici Birliği tarafından aylık olarak yayınlanan Consumer Reports’un 300 binden fazla araç üzerinden yaptığı geniş çaplı analiz, 2025’in en az sorun çıkaran otomobillerini ortaya koydu. 5–10 yaş arası modelleri kapsayan araştırmada Volvo’nun sıralaması da dikkat çekti. Yeni araba almayı düşünenler için adeta rehber niteliği taşıyan bu liste sağlam bir yol haritası sunuyor.

Dayanıklı ve masraf çıkarmayan bir araba sahibi olmak, sürücülerin en büyük beklentileri arasında yer alıyor. Arıza riski düşük, uzun ömürlü modeller arayanlar ise güvenilirliğiyle dünya çapında öne çıkan markalara yöneliyor. Bağımsız test ve değerlendirmeleriyle bilinen Consumer Reports, yıl sonu yaklaşırken 2025’in en sorunsuz otomobillerini duyurdu...

2025 YILININ EN AZ SORUN ÇIKARAN OTOMOBİLLERİ

10. Hyundai: 50 puan

9.Volvo: 48 puan

8.Audi: 49 puan

7.Nissan: 51 puan

6.Buick: 51 puan

5.BMW: 53 puan



4.Acura: 53 puan

3.Honda: 57 puan

2.Mazda: 58 puan

1.Lexus: 77 puan

