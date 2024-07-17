12 kişilik mürettebatıyla karaya oturmuştu: Mudanya'daki kargo gemisi kurtarıldı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde karaya oturan Panama bandıralı "VOLGO-BALT 213" isimli kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) römorkörüyle kurtarıldı. Ekipler geminin ön tarafında hasar olduğunu tespit etmiş, gemide bulunan 9 Azerbaycanlı, 3 Ukraynalı olmak üzere 12 kişilik mürettebatın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

1 / 9 Bursa'nın Mudanya ilçesinde karaya oturan Panama bandıralı kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) römorkörüyle kurtarıldı.



2 / 9 Tirilye Mahallesi'nde kıyıya 6-7 metre kala karaya oturan Panama bandıralı "VOLGO-BALT 213" isimli kargo gemisini kurtarma çalışmaları kapsamında, İstanbul'dan KEGM'e ait Kurtarma-2 römorkörü bölgeye yönlendirildi.



3 / 9 Yapılan incelemelerde kargo gemisinin karaya oturduğu yerin durumu tespit edildi.



4 / 9 Halatlarla Kurtarma-2 römorkörüne bağlanan "VOLGO-BALT 213", bulunduğu yerden açığa çekildi.



5 / 9 Tabanındaki hasar durumu dalgıçlar tarafından belirlendikten sonra kargo gemisinin Gemlik Limanı'na götürüleceği öğrenildi.



6 / 9 Kurtarma uzmanı koordinesinde yapılan operasyona, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı deniz polisi, Sahil Güvenlik botlarının yanı sıra karadan da Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı personeller de katıldı.



7 / 9 Üçüncü kaptanın uyuması sonucu karaya oturmuştu

Rusya'dan aldığı 2 bin 200 ton sıkıştırılmış hayvan yemini Gemlik Limanı'na getirmek üzere İstanbul'dan cumartesi günü 21.00 sıralarında hareket eden kargo gemisi, iddiaya göre üçüncü kaptanın uyuması sonucu 14 Temmuz Pazar günü Tirilye Mahallesi Ayani Kilisesi mevkisinde kıyıya 6-7 metre kala karaya oturmuştu.

8 / 9 İhbar üzerine bölgeye KEGM, deniz polisi, sahil güvenlik ve Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sevk edilmişti.