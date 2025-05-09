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14 yaşındaki çocuktan kahreden haber: Sıcak havadan bunalıp girdiği Kezer Çayı sonu oldu

14 yaşındaki çocuktan kahreden haber: Sıcak havadan bunalıp girdiği Kezer Çayı sonu oldu

19:519/05/2025, Cuma
AA
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Siirt'te Kezer Çayı'na girdikten sonra kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla serinlemek için kent merkezinden 10 kilometre uzaklıktaki Kezer Çayı'na giren 14 yaşındaki Mustafa Kaya, bir süre sonra gözden kayboldu.



Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekipler, Kaya'nın bulunması için çalışma başlattı.



Kaya'nın cansız bedeni, Batman itfaiyesi dalgıç ekipleri tarafından yapılan arama çalışması sonucu kaybolduğu yerin yakınında bulundu.

Kaya'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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