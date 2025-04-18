15 gün boyunca yakıyorlar: Çanakkale'den ABD ve Avrupa'ya ihraç ediliyor

Orman İşletme Müdürlüğü ihalelerinden ve tapulu kesim yapan köylülerden odun temin ettiklerini anlatan Güngör, "Ürettiğimiz kömürleri tedarikçi firmalara veriyoruz. Hatta ürünlerimizin bir kısmı ABD ve Avrupa'ya da gönderiliyor, yurt içine de veriyoruz." dedi.





Güngör, Balıkesir'in ilçelerindeki üreticilerden aldıkları zeytin odunlarını da mangal kömürü üretiminde değerlendirdiklerini ifade ederek, "Köylüler kesip, budadıkları odunları bize satarak değerlendiriyor. İşçi de parasını çıkartıyor. Biz de bu odunları kömüre çevirip ekonomiye katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.