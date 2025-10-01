2 bin 400 ile 3 bin metre rakım arasında kalıyor: Sonbahar Karadeniz’de ilk bu köye uğruyor

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Zekerya Köyü’nde sonbahar erken yüzünü gösterdi. Yüksek rakımıyla dikkat çeken köyde doğa, sarı ve kızıl tonlara büründü. Ardanuç ilçesi, ahşap mimarisi, tarihi yapıları, yaylaları ve zengin yaban hayatıyla yılın dört mevsimi ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor. Özellikle sonbaharda ortaya çıkan doğal renk geçişleri, bölgeyi keşfetmek isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

1 /5 Karadeniz Bölgesi’nde sonbaharın ilk izleri bu yıl da Zekerya Köyü’nde görüntülendi.



2 /5 2 bin 400 ile 3 bin metre rakım arasında yer alan köyde, ağaç yapraklarının sararmasıyla birlikte eşsiz bir doğa manzarası oluştu.



3 /5 Bölgeye gelen doğaseverler ve fotoğrafçılar, renk cümbüşüne dönen ormanlık alanlarda görsel şölen yaşadı.



4 /5 Her yıl sonbaharın en erken yaşandığı yerlerden biri olan köy, kartpostallık manzaralarıyla dikkat çekiyor.

