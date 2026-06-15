30 yıl çalıştığı işini bırakıp şoför oldu: Kadınların her şeyi başaracağını göstermek istedim

Kadınların da dolmuşta, takside şoförlük yapabileceğini göstermek istedim. Bu yüzden dolmuşçu olmaya karar verdim. Herkes karşı çıktı. 'Olamazsın, gidemezsin. Gidersen seninle konuşmayız' dediler. Ama ben kadınların da her şeyi başarabileceğini göstermek istedim. Sonuçta herkes dolmuşçu olarak doğmuyor" dedi.