30 yıl çalıştığı işini bırakıp şoför oldu: Kadınların her şeyi başaracağını göstermek istedim

Adana'da yaşayan 52 yaşındaki Döne Dokuzoğlu, 30 yıl boyunca tekstil sektöründe işçi olarak çalıştıktan sonra çocukluk hayali olan dolmuş şoförlüğüne başladı.
Mersin'in Anamur ilçesinde yaşarken evlenip Adana'ya yerleşen Döne Dokuzoğlu, 30 yıl boyunca tekstil sektöründe çalıştıktan sonra çocukluk hayali olan şoförlük mesleğine adım attı.
Araç kullanmayı ve insanlarla iletişim kurmayı sevdiğini belirten Dokuzoğlu, geçen yıl direksiyon başına geçti. Adana'da onlarca erkek şoför arasında tek kadın dolmuş şoförü olarak görev yaptığını aktaran Dokuzoğlu, yolcularından da olumlu tepkiler aldığını, mesleğini büyük bir sevgi ve özveriyle sürdürdüğünü ifade etti.
'KADINLARIN HER ŞEYİ BAŞARACAĞINI GÖSTERMEK İSTEDİM'
Mesleğe başlarken birçok zorlukla karşılaştığını anlatan Dokuzoğlu, "Tekstil işinde çalışırken farklı bir şey yapmak istediğimi söyledim. Kadınlara örnek olmak, emsal olmak istedim.
Kadınların da dolmuşta, takside şoförlük yapabileceğini göstermek istedim. Bu yüzden dolmuşçu olmaya karar verdim. Herkes karşı çıktı. 'Olamazsın, gidemezsin. Gidersen seninle konuşmayız' dediler. Ama ben kadınların da her şeyi başarabileceğini göstermek istedim. Sonuçta herkes dolmuşçu olarak doğmuyor" dedi.