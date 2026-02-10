Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin Türkiye'nin nüfus verilerini paylaştı. Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. 2025 yılında 33 ilin nüfusunun azaldığı görüldü. İşte nüfusunda azalma olan iller...
Ağrı
2024 nüfusu: 499 801
2025 nüfusu: 491 489
Amasya
2024 nüfusu: 342 378
2025 nüfusu: 342 242
Artvin
2024 nüfusu: 169 280
2025 nüfusu: 167 531
Bingöl
2024 nüfusu: 283 276
2025 nüfusu: 282 299
Çorum
2024 nüfusu: 521 335
2025 nüfusu: 519 590
Denizli
2024 nüfusu: 1 061 371
2025 nüfusu: 1 060 975
Erzincan
2024 nüfusu: 241 239
2025 nüfusu: 239 625
Erzurum
2024 nüfusu: 745 005
2025 nüfusu: 736 877
Giresun
2024 nüfusu: 455 922
2025 nüfusu: 455 074
Gümüşhane
2024 nüfusu: 142 617
2025 nüfusu: 138 807
Hakkari
2024 nüfusu: 282 191
2025 nüfusu: 279 681
Isparta
2024 nüfusu: 446 409
2025 nüfusu: 445 303
Kars
2024 nüfusu: 272 300
2025 nüfusu: 268 991
Kastamonu
2024 nüfusu: 381 991
2025 nüfusu: 379 934
Kırşehir
2024 nüfusu: 244 546
2025 nüfusu: 242 777
Kütahya
2024 nüfusu: 571 078
2025 nüfusu: 570 478
Muş
2024 nüfusu: 392 301
2025 nüfusu: 389 127
Ordu
2024 nüfusu: 770 711
2025 nüfusu: 768 087
Rize
2024 nüfusu: 346 977
2025 nüfusu: 346 947
Siirt
2024 nüfusu: 336 453
2025 nüfusu: 332 369
Sinop
2024 nüfusu: 226 957
2025 nüfusu: 225 848
Sivas
2024 nüfusu: 637 007
2025 nüfusu: 631 401
Tunceli
2024 nüfusu: 86 612
2025 nüfusu: 85 083
Uşak
2024 nüfusu: 375 310
2025 nüfusu: 374 405
Van
2024 nüfusu: 1 118 087
2025 nüfusu: 1 112 013
Zonguldak
2024 nüfusu: 586 802
2025 nüfusu: 585 203
Bayburt
2024 nüfusu: 83 676
2025 nüfusu: 82 836
Karaman
2024 nüfusu: 262 791
2025 nüfusu: 262 355
Kırıkkale
2024 nüfusu: 283 053
2025 nüfusu: 282 830
Bartın
2024 nüfusu: 206 715
2025 nüfusu: 206 663
Ardahan
2024 nüfusu: 91 354
2025 nüfusu: 90 392
Iğdır
2024 nüfusu: 206 857
2025 nüfusu: 205 071
Karabük
2024 nüfusu: 250 478
2025 nüfusu: 249 614