Türkiye'de 33 ilin nüfusu azaldı

Halil Akkoç
09:4210/02/2026, Salı
G: 10/02/2026, Salı
Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin Türkiye'nin nüfus verilerini paylaştı. Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. 2025 yılında 33 ilin nüfusunun azaldığı görüldü. İşte nüfusunda azalma olan iller...

Ağrı


2024 nüfusu: 499 801


2025 nüfusu: 491 489


Amasya


2024 nüfusu: 342 378


2025 nüfusu: 342 242

﻿﻿Artvin


2024 nüfusu: 169 280


2025 nüfusu: 167 531

Bingöl


2024 nüfusu: 283 276


2025 nüfusu: 282 299

Çorum


2024 nüfusu: 521 335


2025 nüfusu: 519 590

Denizli


2024 nüfusu: 1 061 371


2025 nüfusu: 1 060 975

Erzincan


2024 nüfusu: 241 239


2025 nüfusu: 239 625

Erzurum 


2024 nüfusu: 745 005 


2025 nüfusu: 736 877

Giresun 


2024 nüfusu: 455 922


2025 nüfusu: 455 074

Gümüşhane 


2024 nüfusu: 142 617


2025 nüfusu: 138 807

Hakkari 


2024 nüfusu: 282 191


2025 nüfusu: 279 681

Isparta 


2024 nüfusu: 446 409


2025 nüfusu: 445 303

Kars 


2024 nüfusu: 272 300


2025 nüfusu: 268 991 

Kastamonu 


2024 nüfusu: 381 991


2025 nüfusu: 379 934


Kırşehir 


2024 nüfusu: 244 546


2025 nüfusu: 242 777

Kütahya 


2024 nüfusu: 571 078


2025 nüfusu: 570 478

Muş 


2024 nüfusu: 392 301


2025 nüfusu: 389 127 

Ordu 


2024 nüfusu: 770 711


2025 nüfusu: 768 087 

Rize 


2024 nüfusu: 346 977


2025 nüfusu: 346 947 

Siirt 


2024 nüfusu: 336 453


2025 nüfusu: 332 369 

Sinop 


2024 nüfusu: 226 957


2025 nüfusu: 225 848 

Sivas 


2024 nüfusu: 637 007


2025 nüfusu: 631 401 

Tunceli 


2024 nüfusu: 86 612


2025 nüfusu: 85 083

Uşak 


2024 nüfusu: 375 310


2025 nüfusu: 374 405

Van 


2024 nüfusu: 1 118 087


2025 nüfusu: 1 112 013

Zonguldak 


2024 nüfusu: 586 802


2025 nüfusu: 585 203

Bayburt 


2024 nüfusu: 83 676


2025 nüfusu: 82 836

Karaman 


2024 nüfusu: 262 791


2025 nüfusu: 262 355

Kırıkkale 


2024 nüfusu: 283 053


2025 nüfusu: 282 830

Bartın 


2024 nüfusu: 206 715


2025 nüfusu: 206 663

Ardahan 


2024 nüfusu: 91 354


2025 nüfusu: 90 392

Iğdır 


2024 nüfusu: 206 857


2025 nüfusu: 205 071

Karabük 


2024 nüfusu: 250 478


2025 nüfusu: 249 614

