Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin Türkiye'nin nüfus verilerini paylaştı. Türkiye'nin toplam nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi oldu. 2025 yılında 33 ilin nüfusunun azaldığı görüldü. İşte nüfusunda azalma olan iller...

1 /33 Ağrı

2024 nüfusu: 499 801

2025 nüfusu: 491 489



2 /33 Amasya

2024 nüfusu: 342 378

2025 nüfusu: 342 242

3 /33 ﻿﻿ Artvin

2024 nüfusu: 169 280

2025 nüfusu: 167 531

4 /33 Bingöl

2024 nüfusu: 283 276

2025 nüfusu: 282 299

5 /33 Çorum

2024 nüfusu: 521 335

2025 nüfusu: 519 590

6 /33 Denizli

2024 nüfusu: 1 061 371

2025 nüfusu: 1 060 975

7 /33 Erzincan

2024 nüfusu: 241 239

2025 nüfusu: 239 625

8 /33 Erzurum

2024 nüfusu: 745 005

2025 nüfusu: 736 877

9 /33 Giresun

2024 nüfusu: 455 922

2025 nüfusu: 455 074

10 /33 Gümüşhane

2024 nüfusu: 142 617

2025 nüfusu: 138 807

11 /33 Hakkari

2024 nüfusu: 282 191

2025 nüfusu: 279 681

12 /33 Isparta

2024 nüfusu: 446 409

2025 nüfusu: 445 303

13 /33 Kars

2024 nüfusu: 272 300

2025 nüfusu: 268 991

14 /33 Kastamonu

2024 nüfusu: 381 991

2025 nüfusu: 379 934



15 /33 Kırşehir

2024 nüfusu: 244 546

2025 nüfusu: 242 777

16 /33 Kütahya

2024 nüfusu: 571 078

2025 nüfusu: 570 478

17 /33 Muş

2024 nüfusu: 392 301

2025 nüfusu: 389 127

18 /33 Ordu

2024 nüfusu: 770 711

2025 nüfusu: 768 087

19 /33 Rize

2024 nüfusu: 346 977

2025 nüfusu: 346 947

20 /33 Siirt

2024 nüfusu: 336 453

2025 nüfusu: 332 369

21 /33 Sinop

2024 nüfusu: 226 957

2025 nüfusu: 225 848

22 /33 Sivas

2024 nüfusu: 637 007

2025 nüfusu: 631 401

23 /33 Tunceli

2024 nüfusu: 86 612

2025 nüfusu: 85 083

24 /33 Uşak

2024 nüfusu: 375 310

2025 nüfusu: 374 405

25 /33 Van

2024 nüfusu: 1 118 087

2025 nüfusu: 1 112 013

26 /33 Zonguldak

2024 nüfusu: 586 802

2025 nüfusu: 585 203

27 /33 Bayburt

2024 nüfusu: 83 676

2025 nüfusu: 82 836

28 /33 Karaman

2024 nüfusu: 262 791

2025 nüfusu: 262 355

29 /33 Kırıkkale

2024 nüfusu: 283 053

2025 nüfusu: 282 830

30 /33 Bartın

2024 nüfusu: 206 715

2025 nüfusu: 206 663

31 /33 Ardahan

2024 nüfusu: 91 354

2025 nüfusu: 90 392

32 /33 Iğdır

2024 nüfusu: 206 857

2025 nüfusu: 205 071