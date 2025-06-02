40 yılda 26 kaymakam ile çalıştı

"Her ne kadar hüzünlü olsam mutlu günüm"





Bütün kaymakamlarla hatıraları olduğunu kaydeden Şekerci, "Cumhuriyet tarihini araştırdım benim kadar uzun süreli kaymakam şoförü olarak yapan yok. Otuz yılın üzerinde kaymakam makam şoförlüğü yapan duymadım. 1985 yılında genel idare hizmetlerinde memur olarak göreve başladım. Memur makam şoförüyüm. Şalpazarı ilçe olalı 37 yıl oldu. Valilikle birlikte 40 yıl oluyor. Dolayısıyla Cumhuriyet tarihinde benim gibi 40 yıl makam şoförlüğü yapan yok diyebilirim. Bir fiil 37 yıl Şalpazarı kaymakamlarına makam şoförlüğü yaptım. Bu sürede çok değerli kaymakamlarımız oldu hepsiyle de uyum içerisinde çalıştım. Hepsine hayırla yâd ediyorum. İlk kaymakamımız Hacı İbrahim Türkoğlu Şalpazarı'nın ilk göz ağrısı şu andaki Semih Memiş son kaymakamımız oluyor. Bütün kaymakamlarımızla ayrı ayrı hatıralarımız oldu hepsini saygıyla yad ediyorum. Bugün doğum günüm. Arkadaşlarım bana doğum günü pastası hazırladılar. Her ne kadar hüzünlü olsam mutlu günüm. Emekli ile doğum günüm bir arada olması benim için ayrı bir mutluluk" diye konuştu.