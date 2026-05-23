Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı

43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu arttı

13:5423/05/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

43 ilin geçiş noktasında bulunan "kilit kavşak" Kırıkkale’de, bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu artış gösterdi. Karayolları ekipleri de ana güzergahlarda trafik akışının kesintisiz devam etmesi için çalışma yürüttü. Trafik yoğunluğunun yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmasıyla birlikte, 43 ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale’de trafik yoğunluğu arttı.


Özellikle Ankara yönünden gelen sürücüler, Kırıkkale üzerinden Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu illerine doğru ilerledi. Trafik akışının genel olarak kontrollü şekilde sağlandığı güzergahlarda, zaman zaman araç yoğunluğu nedeniyle yavaşlamalar meydana geldi.


Polis ve jandarma ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kritik noktalarda denetimlerini artırdı.


Karayolları ekipleri de ana güzergahlarda trafik akışının kesintisiz devam etmesi için çalışma yürüttü. Trafik yoğunluğunun yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.

#Kurban Bayramı
#Kırıkkale
#Karayolları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli maaş ödeme tarihleri SGK açıklama! SSK Bağkur Emekli Sandığı emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri hesaplara yattı mı?