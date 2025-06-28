7 yıldır evinde çöp biriktiriyor: Ekipler temizle temizle bitiremedi

Hayvanlardan en son yer kalmayınca eve girmek için kapıyı kırdık. En son gördüğümüzde kadın, evin içinde yatacak yer olmadığı için köpeğe sarılıp uyuyordu. Kırıkhan Kaymakamlığı harekete geçerek çöp evin temizliğine başlandı. Sağlığı ve çevreyi tehdit eden unsurlara karşı tedbirleri aldık. Kırıkhan Kaymakamlığı durumu yakından takip ediyor. Çöp evi 5 gündür temizliyoruz. Temizlemek de bitmek bilmiyor, şuana kadar 20 kamyondan fazla çöp topladık. Bu çöp evde burada yüz kamyon çöp var. Hep beraber bu enkazda bu pisliği kaldıracağız" dedi.