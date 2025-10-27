78 kişiye mezar olmuştu: Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında hesap günü

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen ve 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı yangına ilişkin açılan davanın üçüncü duruşması başladı. Duruşma öncesi olayda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları mahkeme salonunun dışındaki stantlara asıldı. Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, 20’si tutuklu 32 sanık ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, mütalaaya karşı esas hakkındaki beyanların alınması bekleniyor.
KARTALKAYA YANGININDA HESAP GÜNÜ
32 SANIK YARGILANIYOR
İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda yapılan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıkların salona getirildiği sırada bazı müştekiler tepki gösterdi.
Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmada, tarafların mütalaaya karşı esas hakkındaki beyanlarını yapması bekleniyor.
İLK DURUŞMA 10 GÜN SÜRDÜ
Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda 7 Temmuz'da başlayan ve 10 gün süren ilk duruşmada sanıkların tamamı ve müştekiler ile tanıklar dinlendi. Açıklanan ara kararda; tutuklu sanıklardan otelin kahvaltı aşçısının yardımcısı Faysal Yaver'in yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.
Otelde denetim yapan tutuksuz sanık itfaiye eri İrfan Acar'ın da tutuklanmasına hükmedildi. Tutuksuz yargılanan ve otele 70 metrekarelik kafe açan Mudurnu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, Mudurnu A.Ş. yetkilisi İsmail Karagöz, resepsiyon personeli Yiğithan Burak Çetin ve FQC Denetleme Firması sahibi Ali Ağaoğlu için uygulanan ev hapsi tedbirinin devamı kararlaştırıldı. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.
3’ÜNCÜ DURUŞMA BAŞLADI
Davanın 3'ncü duruşması, bugün Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda başladı. Duruşma öncesi olayda yaşamını yitirenlerin fotoğrafları mahkeme salonunun dışındaki stantlara asıldı. Yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları, geniş güvenlik önlemleri altında salona alındı. Sanıklar da geniş güvenlik önlemleri arasında oluşturulan özel alandan duruşma salonuna girdi.