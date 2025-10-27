78 kişiye mezar olmuştu: Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel yangını davasında hesap günü

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda yapılan duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanıkların salona getirildiği sırada bazı müştekiler tepki gösterdi.

Salonun içi ve çevresinde kolluk kuvvetlerince geniş güvenlik önlemi alındı, yerleşke etrafındaki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayıt altına alınan duruşmada, tarafların mütalaaya karşı esas hakkındaki beyanlarını yapması bekleniyor.