8,5 asırlık: Bu camide tek bir çivi bile kullanılmadı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaklaşık 8,5 asır önce inşa edilen ve Anadolu ahşap mimarisinin en güzel örneklerinden biri olarak gösterilen Göğceli Çivisiz Camii, kapsamlı bir restorasyondan geçirilecek.
Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışma kapsamında, Selçuklu döneminde Karadeniz Bölgesi’nde kullanılan ahşap yapım sistemlerinden "çantı tekniği (çivisiz)" ile inşa edilen cami, özgün mimarisine uygun şekilde restore edilecek. Minaresi bulunmayan cami, çivisiz ve "kurt boğazı" geçme tekniğiyle yapılmış olmasıyla dikkat çekiyor.
Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi’nde, Göğceli Mezarlığı içerisinde yer alan caminin çatı örtüsünün özgün hali olan "hartama" sistemine dönüştürülmesi planlanıyor. Restore çalışması çerçevesinde şu işlemler yapılacak:
Çatı örtüsü hartama ile yenilenerek, bu aşamada yapının ve kalem işlerinin dış hava şartlarından korunabilmesi için koruyucu çatı yapılacak. Statik problemleri olan caminin onaylı projeleri doğrultusunda restorasyonu yapılacak. Ahşap yüzeyler üzerine koruyucu malzeme sürülecek olup ahşaplar haşerelere karşı ilaçlanacak. Elektrik tesisatı projesine uygun olarak yenilenecek ve jeneratör yapılacak. Yangına karşı önlem olarak saha tipi yangın dolabı konulacak. Cami içi taban döşemesi yenilenecek.
UNESCO Geçici Kültürel Miras Listesi’ne teklif edilecek
Tavan iç döşemesi üzerine kök boya ile yapılan süslemeler ise ender kültürel miras öğeleri arasında yer alıyor. Deprem takozu sistemi sayesinde bölgede meydana gelen birçok depremden etkilenmeden günümüze kadar ulaşan cami, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Yurt dışından gelen akademisyen ve profesörlerin de hayranlıkla incelediği yapı, restorasyonun tamamlanmasının ardından UNESCO Geçici Kültürel Miras Listesi’ne teklif edilecek.
Asırlara meydan okuyan Göğceli Çivisiz Camii’nin, yapılacak çalışmalarla özgün kimliğini koruyarak gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.