8,5 asırlık: Bu camide tek bir çivi bile kullanılmadı

Çarşamba ilçesi Hasbahçe Mahallesi’nde, Göğceli Mezarlığı içerisinde yer alan caminin çatı örtüsünün özgün hali olan "hartama" sistemine dönüştürülmesi planlanıyor. Restore çalışması çerçevesinde şu işlemler yapılacak:





Çatı örtüsü hartama ile yenilenerek, bu aşamada yapının ve kalem işlerinin dış hava şartlarından korunabilmesi için koruyucu çatı yapılacak. Statik problemleri olan caminin onaylı projeleri doğrultusunda restorasyonu yapılacak. Ahşap yüzeyler üzerine koruyucu malzeme sürülecek olup ahşaplar haşerelere karşı ilaçlanacak. Elektrik tesisatı projesine uygun olarak yenilenecek ve jeneratör yapılacak. Yangına karşı önlem olarak saha tipi yangın dolabı konulacak. Cami içi taban döşemesi yenilenecek.