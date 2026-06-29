86 milyonun da Gazze'nin de umudu sizsiniz

Gazze’nin Şam’ın umudu Türkiye’dir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 86 milyondan büyük olduğunu belirterek, “Ak kadrolar olarak hepimiz elbette 86 milyonun umuduyuz ama bu teşkilât, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz; Gazze’nin yegâne umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam’ın, küllerinden yeniden doğan Halep’in, Mogadişu’nun, Hartum’un, Beyrut’un, Trablusşam’ın, Trablusgarp’ın umudu sizlersiniz” dedi.