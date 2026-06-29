86 milyonun da Gazze'nin de umudu sizsiniz

Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Haziran 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
THY ihracatta da kanatlandı
Cumhuriyet tarihinin rekor ihracat yılında 17,8 milyar dolarlık dış satıma imza atan THY, Türkiye'nin en büyük ihracatçısı ünvanını korudu. İlk 1.000 şirketin toplam ihracatı 182,2 milyar dolara ulaşırken, 25 firma ise 1 milyar dolar barajını aştı.
Gazze’nin Şam’ın umudu Türkiye’dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin 86 milyondan büyük olduğunu belirterek, “Ak kadrolar olarak hepimiz elbette 86 milyonun umuduyuz ama bu teşkilât, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz; Gazze’nin yegâne umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam’ın, küllerinden yeniden doğan Halep’in, Mogadişu’nun, Hartum’un, Beyrut’un, Trablusşam’ın, Trablusgarp’ın umudu sizlersiniz” dedi.
Adım adım Vlahovic
Yeni sezonda şampiyonluğun en güçlü adaylarından birisi olmak isteyen Beşiktaş, kadrosuna yıldız isimler katmak için çalışıyor. Siyah-beyazlılar uzun süredir istedikleri Sırp golcü Dusan Vlahovic için bütün şartları zorluyor. Transfer süreciyle bizzat Serdal Adalı’nın ilgilendiği yıldız futbolcu da teklife sıcak bakıyor.