94 yaşındaki Safiye ninenin dramı: Sosyal medyada paylaşıldı konuk evine kaldırıldı

Safiye teyze kendini izah eden durumda olduğundan vasilik davası açılması için bir süreci vardı. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü zaten alacaktı. Müraacatı yapılmış, evrak işleri devam ediyordu. Şu anda Safiye teyzeyi aldılar. Safiye teyze evinde yalnız kaldığı sürece temizliği yapıldı, yemeği belediyeden geldi. Geçen sene çocukları tarafından yatış işlemleri için müracaatta bulunuldu. Ama sonra aile tarafından alınmak istendi. O an yatırılmadı. Zaten torunu bakıyordu. Ama yüksek binada oturduğu riskli olduğu için torununun evinde kalamadı" diye konuştu.