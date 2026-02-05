Adana’da 10 saniyede yıkılan Alpargün Apartmanı'nda 96 kişi hayatını kaybetti: Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Apartmanda anne ve babasını kaybeden Tuğba Şık ise, depremin izlerinin hiç silinmediğini belirterek, "Bu apartmanda ben de annemi ve babamı kaybettim. 6 Şubat’ta 10 saniyede tuzla buz olan alandayız. Her mahkemede aynı acıyı tekrar tekrar yaşadık. Biz enkaz altında kaldık. Bizden sonraki nesiller enkaz altında kalmasın diye bütün mücadelemiz. Ben bu alana gelemiyorum. Sanki mezarları burada gibi hissediyorum. Çok zorda kalmadıkça bu sokaktan bile geçmiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.