Adana’da 10 saniyede yıkılan Alpargün Apartmanı'nda 96 kişi hayatını kaybetti: Yakınları gözyaşlarına boğuldu

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde 10 saniyede yıkılan ve 96 kişinin hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı’nın bulunduğu alana gelen hayatını kaybeden yakınları, "Bu mahalleden geçemiyoruz, sanki mezarları burada gibi hissediyoruz" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ilkinde Adana’nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan Alpargün Apartmanı yıkıldı. Enkaz altında kalan 96 kişi hayatını kaybetti. Depremin 3’üncü yıl dönümünde hayatını kaybedenlerin yakınları, yıkılan apartmanın bulunduğu alana gelerek acılarını bir kez daha yaşadı.


Depremde anne ve babasını kaybeden Makbule Tuğçe Korkut, yaşadıkları acının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyleyerek, "6 Şubat günü annemi ve babamı kaybettim. 17 Nisan’da Hasan Alpargün Apartmanı’nın kamu davası var. 6 Şubat günü nasıl acılıysak, hâlâ aynıyız. Bu süreci bir türlü atlatıp yaralarımızı saramadık. Artık bu mahalleden geçemiyoruz ve çok zorlanıyoruz. Geldiğimiz zaman kendimizi çok kötü hissediyoruz. Bu acılarımız, adalet yerini bulduğu zaman teselli olacak" dedi.


Apartmanda anne ve babasını kaybeden Tuğba Şık ise, depremin izlerinin hiç silinmediğini belirterek, "Bu apartmanda ben de annemi ve babamı kaybettim. 6 Şubat’ta 10 saniyede tuzla buz olan alandayız. Her mahkemede aynı acıyı tekrar tekrar yaşadık. Biz enkaz altında kaldık. Bizden sonraki nesiller enkaz altında kalmasın diye bütün mücadelemiz. Ben bu alana gelemiyorum. Sanki mezarları burada gibi hissediyorum. Çok zorda kalmadıkça bu sokaktan bile geçmiyorum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

