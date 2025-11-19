Yeni Şafak
Adana’da ‘Bayğaralar’ operasyonu: Firari üyeler ve yardımcıları tutuklandı

10:1019/11/2025, الأربعاء
IHA
Adana’da ‘Bayğaralar’ suç örgütüne yönelik operasyonda firari 3 şüpheli, onlara yardım eden 4 şahıs ile birlikte yurtdışına kaçış hazırlığındayken yakalandı. Yakalanan 7 şüpheli de tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 13 Ekim’de Adana merkezli 10 ilde "Bayğaralar" silahlı suç örgütüne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. 

Operasyonda 130 şüpheli gözaltına alındı 96’sı tutuklandı, 31’i ise adli kontrol şartıyla, 3’üde savcılıktan serbest kaldı.

Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan M.S.A., R.A. ve M.C.S. adreslerinde bulunamadı. 

Firar olan 3 şüphelinin yakalanması için KOM ekipleri yaklaşık bir ay teknik ve fiziki takip yaptı. Takip sonucu 3 firarinin yurtdışına kaçış hazırlığında olduğu belirlendi. Yapılan çalışmada firarilerin kaçmasına yardım eden 4 şüpheli daha tespit edildi.

Düzenlenen operasyonda firari 3 şüpheli İzmir’e giderken Konya’da takip edilen bir araçta gözaltına alındı. Onlara yardım eden 4 şüpheli ise operasyonla yakalandı. 7 şüpheli emniyete götürüldü.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

#Adana
#Bayğaralar
#firari
