Adana'da Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli'yi bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı

TAPAN-KOZAN KARA YOLU TRAFİĞE KAPANDI





Feke'deki sağanağın ardından Tapan–Kozan kara yolunda heyelan meydana geldi. Uğurlubağ köyü ile Şerifli köyü arasında yamaçtan kopan toprak, kaya ve ağaç parçaları yolu kapattı. Saimbeyli Çeralan Mahallesi'nde de sel suları araçları sürükledi. Aladağ ilçesinde ise yolda oluşan heyelandan dolayı yol çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.