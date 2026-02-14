Adana'da Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli'yi bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı

Adana’nın Feke ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bağdatlı–Süphandere arası dere yatağının debisi yükseldi.
Yoğun yağış nedeniyle dere yatağının taşmasıyla birlikte su altında kalan yol, güvenlik gerekçesiyle araç geçişine kapatıldı. Taşkın nedeniyle Gedikli, Kisenit, Gürümze ve Bahçecik mahallelerinin ilçe merkeziyle bağlantısı kesildi.
Bölgede mahsur kalan vatandaşların durumu yakından takip edilirken, ekiplerin yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattığı öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları alternatif güzergâhları kullanmaları ve dere yataklarına yakın bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.
TAPAN-KOZAN KARA YOLU TRAFİĞE KAPANDI
Feke'deki sağanağın ardından Tapan–Kozan kara yolunda heyelan meydana geldi. Uğurlubağ köyü ile Şerifli köyü arasında yamaçtan kopan toprak, kaya ve ağaç parçaları yolu kapattı. Saimbeyli Çeralan Mahallesi'nde de sel suları araçları sürükledi. Aladağ ilçesinde ise yolda oluşan heyelandan dolayı yol çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.