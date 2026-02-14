Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Adana
Adana'da Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli'yi bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı

Adana'da Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli'yi bağlayan kara yolu ulaşıma kapandı

00:2914/02/2026, Cumartesi
G: 14/02/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Adana’nın Feke ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bağdatlı–Süphandere arası dere yatağının debisi yükseldi.

Adana’nın Feke ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bağdatlı–Süphandere arası dere yatağının debisi yükseldi. Yoğun yağış nedeniyle dere yatağının taşmasıyla birlikte su altında kalan yol, güvenlik gerekçesiyle araç geçişine kapatıldı.  Taşkın nedeniyle Gedikli, Kisenit, Gürümze ve Bahçecik mahallelerinin ilçe merkeziyle bağlantısı kesildi.

Bölgede mahsur kalan vatandaşların durumu yakından takip edilirken, ekiplerin yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattığı öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları alternatif güzergâhları kullanmaları ve dere yataklarına yakın bölgelerde dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TAPAN-KOZAN KARA YOLU TRAFİĞE KAPANDI


Feke'deki sağanağın ardından Tapan–Kozan kara yolunda heyelan meydana geldi. Uğurlubağ köyü ile Şerifli köyü arasında yamaçtan kopan toprak, kaya ve ağaç parçaları yolu kapattı. Saimbeyli Çeralan Mahallesi'nde de sel suları araçları sürükledi. Aladağ ilçesinde ise yolda oluşan heyelandan dolayı yol çift taraflı olarak trafiğe kapatıldı. Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. 

#Adana
#Feke
#Saimbeyli
#Sağanak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT ve kademeli emeklilik bekleyenler pürdikkat kesildi! Kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak?