Adana’da kuraklık nedeniyle Seyhan baraj gölünde su akışı durduruldu: Balıklar oksijen azlığı nedeniyle telef oldu.

Adana’da kuraklık nedeniyle Seyhan baraj gölünden Seyhan nehrine su akışı durdurulunca, su birikintilerinde kalan balıklar oksijen azlığı nedeniyle telef oldu.
Adana’da bu yıl yağışların az olması Seyhan baraj gölünde su seviyesinin düşmesine neden oldu. Bu nedenle gölde su tutabilmek için Seyhan nehrine su akışı kesildi. Nehirde azalan su canlı yaşamını olumsuz yönde etkiledi. Nehirde oksijensiz kalan balıklar telef oldu. Telef olmayan balıklar ise can çekiştiği görüntülere yansıdı. Nehrin hemen yanındaki itfaiye ekipleri ise balıkların can çekişmesine duyarsız kalmayarak nehre su takviyesinde bulundu. Ancak buda tam olarak çare olmadı.
Yoldan geçen vatandaş Murat Sungur, nehre acilen su verilmesi gerektiğini söyleyerek, "Burası çok kötü durumda. Balıkların çoğu telef olmuş, geri kalanlar ise su olmadığı için yüzeye çıkmak zorunda kalmış. Kuraklık nedeniyle bölgeye su gönderilemiyor. Balıklar peş peşe ölüyor. Acilen su verilmesi gerekiyor; verilmezse daha fazla balık telef olacak" dedi.
İtfaiyede görevli Fatih Durmuş ise "Sabah geldiğimizde nehir üzerinde çok fazla martı vardı. Ne oluyor diye baktığımızda su yüzeyinin balıklarla dolu olduğunu gördük. Oksijen olmadığı için balıklar kıyıya vurmuş. Sabah geldiğimizde can suyu verdik. Elimizden geldiğince balıkları canlı tutmaya çalıştık. İlgili birimlere haber verdik" diye konuştu.