Adana’da kuraklık nedeniyle Seyhan baraj gölünde su akışı durduruldu: Balıklar oksijen azlığı nedeniyle telef oldu.

Adana’da bu yıl yağışların az olması Seyhan baraj gölünde su seviyesinin düşmesine neden oldu. Bu nedenle gölde su tutabilmek için Seyhan nehrine su akışı kesildi. Nehirde azalan su canlı yaşamını olumsuz yönde etkiledi. Nehirde oksijensiz kalan balıklar telef oldu. Telef olmayan balıklar ise can çekiştiği görüntülere yansıdı. Nehrin hemen yanındaki itfaiye ekipleri ise balıkların can çekişmesine duyarsız kalmayarak nehre su takviyesinde bulundu. Ancak buda tam olarak çare olmadı.



