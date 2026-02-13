Adana’da su dolan caddede sörf yaptı

Adana’da etkili olan sağanağın ardından suyla dolan caddede bir vatandaşın sörf yaptığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. İl genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan ve bugün de yer yer kendisini gösteren sağanak nedeniyle bazı caddeler suyla doldu. Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde sağanak sonrası suyla dolan caddede bir vatandaşın sörf tahtasıyla ilerlemesi dikkat çekti. Su basan caddede vatandaşın sörf yapması, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kamera kaydında vatandaşın, su birikintisi üzerinde bir süre sörf yaptığı görüldü.

